本日日本：神奈川　進擊之攀爬場

今個夏天，乘着在東京六本木的「進撃的巨人展FINAL」舉行之勢，在神奈川縣的相模湖森林度假遊樂園，也特別推出新玩意「Muscle Monster」，它是以《進擊的巨人》為主題裝飾的攀爬設施，玩者在遊玩過程中，都可透過「拍照Muscle」系統跟《進擊的巨人」角色們，包括艾連、里維還有超大型巨人等作合影，甚至可打印成相框照給購買。活動期間，如用智慧型手機往山群方向拍照，山群中更會出現AR超大型巨人，在最上層展望台更可眺望到相模湖、高尾山等風景。而活動中亦會設置出《進撃的巨人》的相關拍攝場景，給大家跟主角們合影，現場還會有原創周邊商品、聯名餐點等售賣，Fans們不要錯過。



進擊的企劃「Muscle Monster」活動

地點：相模湖森林度假遊樂園（神奈川県相模原市綠區若柳1634）

期間：2019年7月20日至8月30日

遊樂園門票：1,800日圓（約HK$131）/ Free pass 4,300日圓（約HK$314）

網址：https://www.sagamiko-resort.jp/shingeki2019/