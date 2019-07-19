Rose Ma激讚：64 Audio耳機5Hz低頻超震撼

不少年輕人揀選耳機時，都會特別重視低頻震撼感，因為低頻夠勁，聽節奏強勁的音樂時會特別投入，美國耳機品牌64 Audio針對此問題，推出旗艦級入耳式耳機Fourté Noir，作為經典型號tia Fourté的進化版，Fourté Noir採用最新tia單元專利技術，一反傳統地刪除了單元導管，杜絕不必要的共振影響，加上採用3鐵1圈設計，其動圈單元能營造出極為強勁的低音，輕鬆將低頻下調至5Hz，就連一向對耳機有要求的電競達人Rose Ma試聽過都對其震撼低音讚不絕口，加上全球只限量生產500對，更令收藏價值大增，難怪售價接近三萬元，都有不少粉絲支持。



Fourté Noir配備apex技術，在耳機外殼上開孔，有效循環耳朵內的空氣，減少耳膜的負擔，更可加大音場，令聲音更立體。此外，耳機外殼由黑色鋁合金配以鍍銅製面板製造，尊貴時尚，而且耳機內部採用了Mundorf SUPREME金銀銲錫技術，大大減低失真，加上耳機阻抗只有10ohm，用一般DAP都能流暢推動。線材方面，配備有8芯鍍銀耳機線，除了2.5mm平衡插頭，更附設有傳統3.5mm轉插，靈活性一流。