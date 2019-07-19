Bentley純電動概念作　智能新世代

賓利（Bentley）最近發表名為EXP 100 GT Concept的全新純電動概念作。此新作融合精湛工藝、前瞻技術和強勁純電動性能，帶來新世代智能出行體驗，同時預示該品牌GT車型的未來發展方向。



EXP 100 GT 車長5.8米、闊2.4米，造型設計前衞動感，且帶有極濃貴氣DNA。玻璃車頂設計獨特，利用創新的嵌入式棱鏡設計收集自然光，然後通過光學原理投射於車廂中。一對車門採用上揭式設計，打開後是闊度達2米進出口，上落車都咁輕鬆。此車還配備可針對駕駛者自主駕駛模式進行調整，在自動駕駛模式下還可向後旋轉的自適應生物識別座椅；可動態調整的Active Aero輪圈及能根據天氣狀況或駕駛者需求調整接觸地面面積的智能輪胎。



在製造和選料過程，廠方投入了不少可持續發展的新理念，包括採用再生稻穀調製全新Compass灰色車漆、將有5,000年歷史的木材與銅質結合及以葡萄酒釀製過程所產生的有機副產品打造有機內飾。



車載賓利私人智能助理（Bentley Personal Assistant）新世代人工智能系統，駕駛者可透過中控台上採用手工吹製及手工切割的英國Cumbria 發光水晶介面，以手勢操控，與車載的人工智能互通和發出指令。



動力方面，此車將搭載下一代純電動牽引驅動系統由4具電動馬達及高能量密度電池組成 ，擁有1,500Nm大扭力，0-100km/h只需2.5秒，極速300km/h，預計擁有約700km續航力，電池更可於15分鐘可充電至8成。