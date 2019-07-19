深廣直通：深圳都有失戀博物館啦！

相信很多人都聽過克羅地亞薩格勒布有一間失戀博物館，自成立後便成為當地旅遊熱點！不過，失戀可不是克羅地亞人的專利，在人口如此多的中國，失戀大軍的數量自然也很驚人，因此全國各地都有不少失戀博物館，而最靠近香港的，就是位於深圳的這一家。



這家位於羅湖區百貨廣場大廈的失戀博物館，設計裝潢十分簡單，大概館方也認為，失戀者心情總是灰暗的，不應該太過色彩繽紛。



分手後，一般人面對前度留下的東西，為免觸景生情，不是物歸原主，就是扔進垃圾桶，但近年這些前度的東西有了一個新歸屬地，就是失戀博物館了。來到這座「失戀博物展」內，你會發現不少來自網友的「愛情遺物」，當中有情信，有日記，有電影戲票，有最後一個情人節的禮物，甚至連玫瑰花都有……每一件物件，都向大家訴說着一段段無疾而終的愛情故事。



至於「失戀語錄牆」，則留下了一句句的語錄，記載了無數段未能開花結果的戀愛故事，經過年月的洗禮，這些字句都變成最美麗的詩句。



館內還有另一幅牆，貼滿了紙條寫滿了字句，當然不是連儂牆，而是「留言牆」，牆上寫着的都是大家衷心的祝福，更有人親手寫下再見，亦有人祈求忘記一段感情，畢竟撤回一段感情，才可以重新出發，找回自我！



交通指南

地址：深圳市羅湖區百貨廣場大廈西座10樓1006

交通：乘坐地鐵到「老街站」C出口