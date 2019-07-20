【玄之又玄】年年考第一？催旺文昌不可少

書展又來了，相信好多家長都會趁機入場搶買補充練習畀仔女，但有專家已作出提醒，「多做多得」的觀念不一定Work！另一方面，好多家長都會「陪太子讀書」，但近期一項調查顯示，7成受訪家長反映自子女升讀小學後，陪讀時壓力升至中度或甚高水平！



【豬年文昌在正北】

家長緊張子女學業，無可厚非，但不妨多管齊下，從不同方面給予助力。若從玄學角度，催旺家中文昌位是可行方法之一。豬年的文昌位是正北，有四綠文曲星飛入，又有「大利」星和「小利」星拱照，而且文曲星五行屬木，正北五行屬水，水生木，對文昌非常有利，不妨把書枱安放於家中的正北位，有助子女集中思考，增強學業運。但要留意書枱只適宜放在窗旁，不能夠向窗，以免出現分心問題。值得一提，文昌位的布局應以寧靜、整潔為大前提，不應堆放雜物，亦可考慮擺放一些催旺物，進一步加強文曲星的力量。



【旺文昌5大法寶】

1.毛筆

毛筆代表文學修養，在文昌位放上4支用墨汁開筆的毛筆，可帶旺文曲星，最好以筆架掛起，寓意文筆生輝，倒吊都有墨水。



2.文昌塔

在書枱的左上角位置擺放已開光的文昌塔，可吸納文昌之氣，同時具化煞作用。但要注意擺放位置不可對正廁所、佛像，或尖銳之物。另外，文昌塔一般分七層、九層和十三層，層數愈多，催文催貴的威力愈大。



3.富貴竹

文昌屬木，青、綠是有利的顏色，在文昌位栽種4枝用水養的富貴竹，有文昌運氣生生不息之寓意。盛載的器皿則適宜選用屬水的黑色或藍色。



4.紙扇

紙扇代表書生，擺放在文昌位，寓意子女勤力讀書，紙扇的選擇，以寫有吉祥語句為佳，亦可在牆掛上勵志書畫，以堅定學習意志。



5.綠幽靈水晶

綠幽靈水晶可令人頭腦清晰，增強思考能力，有利學業。放置綠幽靈前，先將水晶置於雙掌之間，默念有助學業的語句，以加強效果。