暑假遊珠澳　坐跨境車最好路

暑假話咁快開始了，不少人都會帶同一家大細到珠海和澳門吃喝玩樂。在交通安排上，有甚麼好過乘坐點對點，便可輕鬆到達目的地的合法營運跨境七人車，一程過，免卻轉車N次或轉車、轉船又轉車的麻煩。



【1小時內抵珠澳】

隨着去年10月港珠澳大橋通車，大家往返粵港澳三地從此多了一個最快捷方便的選擇。大橋是首條連接粵港澳的陸路幹道，全長55公里，是世界上最長跨海大橋。大橋的出現將大家穿梭港、珠、澳三地的交通時間大大縮減至不到1小時，其中由香港口岸至珠海或澳門口岸行車時間僅需40分鐘，形成港珠澳「一小時生活圈」。現在香港經港珠澳大橋去珠海或澳門，講到最快捷和輕鬆，當然選擇乘坐合法營運的跨境七人車，加上暑期有優惠，絕對是不二之選。



【點對點免駁車船】

專門提供合法跨境商務/七人車服務的易駁車轉乘客運服務（香港）有限公司，自設車隊，每天接載客人經港珠澳大橋穿梭粵港澳三地，輕鬆舒適到達目的地，服務專業，準時又可靠。由你在家出發的一刻，全程點對點，免卻車駁車或船之苦。加上大橋是24小時開放，往返時間全視乎個人需要或喜好安排，既彈性，又零限制。省下的時間放在食買玩，甚至齋Hea，自然是最好不過。於暑假期間，7月乘坐還有優惠，每程只需港幣$1,788起；另設長隆、威尼斯人、銀河優惠快線，快啲打電話嚟預約啦，帶小朋友過一個開心又難忘的暑假！



【小編提提你】

乘坐非法營運車輛（俗稱：白牌車）既沒保障，風險亦大。事關該些車輛不但沒有有效營運牌照，加上涉及非法取酬，有關的第三者保險或會因而失效。在旅程中車輛一旦遇上意外，第三者責任及車輛損毀均有機會不會受保，司機及乘客難以索償。另一方面，所購買的旅遊保險亦隨時有機會失效，恐難索償。再者，亦有機會被執法機關查問，延誤行程，得不償失。



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