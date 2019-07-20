順風快遞：一文睇晒　暑假至正長線團

【澳洲 暢遊樂園】

美麗華旅遊的澳洲．昆士蘭州．黃金海岸6 天親子海．陸．空全方位動感之旅（團號：AAEF06），行程一大賣點係暢遊當地三大主題樂園，當中包括有華納兄弟電影世界，屆時你可與銀幕英雄如蝙蝠俠近距離接觸、觀看4D立體電影、欣賞荷里活特技飛車及玩盡新穎刺激的遊樂設施。另外還會到訪帶來連串水上表演和玩樂設施的海洋世界，以及散發濃厚地道農場風情的歡樂農莊兩個人氣主題樂園，保證大人小朋友都玩得開心。行程亦重本安排觀鯨遊船出海之旅，於海中觀看鯨魚暢游玩樂，更有機會一睹牠們躍出水面的英姿！也別錯過同團的大水鴨水陸遊船之旅及天堂噴射艇兩大玩意，前者讓你毋須離開座位，便可一嘗由陸路走到水路的觀光樂趣；後者則在觀賞絕美海灘景色的同時，可感受水上奔馳及移動。加上行程更有5分鐘直升機體驗之旅，叫人上天下海玩得盡興痛快呢。



澳洲 昆士蘭州 黃金海岸6天親子海．陸．空全方位動感之旅（AAEF06）

出發日期：即日至8月31日

團費：HK$8,299起

網址：https://www.hkmiramartravel.com



【烏克蘭白俄 走訪古城】

歐洲國家眾多，英法德意早已去過？何不考慮東歐的烏克蘭和白羅斯？金怡假期的11天烏克蘭及白羅斯旅行團（團號：UKM11），會走訪烏克蘭兩大名城——基輔古城及利沃夫古城（Lviv Old Town），後者是烏克蘭三大觀光城市之一，被列入世界文化遺產，城區內把中世紀的城鎮形態大都保留下來，仍然有不少巴洛克風格及新古典主義的建築物。利沃夫又被稱為咖啡之城，街頭巷尾有很多咖啡店，當中不少都有過百年歷史，在這裏歎杯咖啡，可以感受烏克蘭人的生活文化。此外，亦會前往佩喬爾斯克洞窟修道院，這裏是俄羅斯東正教的發源地，其中洞窟教堂歷史最為悠久，最早作為修道室，後來安葬各個時代的名人和著名修道士，屍體自然風乾成木乃伊。

至於在白羅斯，則會到訪首都明斯克兩大世界文化遺產，即涅斯維日宮及米爾城堡，更會前往杜杜特卡農村文化露天博物館，參觀古老的木製農民民居、風力磨房、穀倉、小酒館等等，深入了解昔日白羅斯人文化生活。



烏克蘭 ‧ 白羅斯11天旅行團（UKM11）

出發日期：7月29日、8月19日、9月9及20日、10月7日

全包價：$22,990起

網址︰http://goldjoy.com



【東歐六國 走進世遺】

想一次過體驗多種異國風情，金怡的13天東歐之旅（團號：EVP13N），一次過走訪克羅地亞、奧地利、斯洛文尼亞、匈牙利、捷克及波蘭六國，當中包括遊覽多個世界文化遺產，例如波蘭的維利奇卡鹽礦，四壁是鹽雕耶穌故事壁畫，宏偉壯觀。另外捷克的克魯姆洛夫古城，位於伏爾塔瓦河倒S的河灣，將古城分為城堡區、下游谷地及舊城區，舊城區內之聖維塔教堂、市政廣場及清幽的散步路線，充滿中世紀古典優雅情調。至於有「歐洲九寨溝」之稱的十六湖國家公園面積超過2萬9千公頃，主要有16個湖泊，各湖泊由一條水路相連，由於存在較大的落差，形成許多大大小小的瀑布，非常壯觀。

此外，行程會暢遊斯洛文尼亞首都盧比安納，這個城市地處阿爾卑斯山山麓的河谷盆地，風景宜人，位於河畔的市中心地帶，遍布文藝復興風格、巴洛克風格、新古典主義和新藝術運動風格的古老建築與橋樑，高地上始建於中世紀的城堡則俯瞰整個古城，被《時代》雜誌推崇為歐洲最美麗的首都之一。



克羅地亞 ‧ 奧地利 ‧ 斯洛文尼亞 ‧ 匈牙利 ‧ 捷克 ‧ 波蘭13天旅行團 （團號：EVP13N）

出發日期：8月7及 20日、9月17日、10月７及22日、11月5及 19日

全包價：$21,990起

網址︰http://goldjoy.com



【南洲洲 壯麗宏偉】

至於阿根廷、巴西 11 天夢幻冰河之旅（團號：UCAA11），行程一大焦點乃前往阿根廷於1981年被聯合國教科文組織列為世界遺產的冰川國家公園，行程會安排乘船觀賞宏偉的莫雷諾冰川（高約100呎），教人目不暇給。另外亦會前往同樣被列為世界遺產的伊瓜蘇瀑布，行程會先乘坐瀑布國家公園內的專線觀光小火車在大自然穿梭，鐵路的終點接近大瀑布最壯觀的「魔鬼咽喉」一段，讓團友更能感受到大瀑布的氣勢。然後再搭乘橡皮艇前往瀑布邊緣，抬頭仰望瀑布的雄偉。行程還會參觀阿根廷布宜諾斯艾利斯及巴西里約熱內盧兩大城市的市內景點，前者會到訪五月廣場、科隆劇場、國會大廈及七月九日大道，後者則會前往坐擁30米高基督聖像的基督山，亦會登上400米高的糖麵包山，你可飽覽里約熱內盧的群山及著名的Copacabana海岸。



阿根廷、巴西 11 天夢幻冰河之旅（UCAA11）

出發日期 ：即日至12月31日

團費：HK$33,999起

網址：https://www.hkmiramartravel.com