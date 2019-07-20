街市學堂：揀時令靚龍眼秘訣

由於龍眼與荔枝都是夏天當造的水果，因此經常被人相題並論，更與荔枝、香蕉、菠蘿並為華南四大珍果。事實上龍眼比荔枝有益得多，明朝醫學家李時珍在《本草綱目》中就有「食品以荔枝為貴，而資益則龍眼為良」的說法，認為味甘性溫平的龍眼能補心脾、益氣血、健脾胃、養肌肉，更有潤膚美顏等多種功效。



【儲良龍眼 品質最佳】

龍眼盛產於中國南方，現在買到的通常來自中國和泰國，泰國品種在7月已近水尾，中國品種則以儲良和石硤龍眼為主，當中以儲良龍眼質素較佳，大粒肉厚，外形圓潤飽滿多汁，味道也特別清甜可口。



【皮黃渾圓 清甜香口】

與荔枝一樣，龍眼通常都是一束束購買，想知那束龍眼較優質，可以留意龍眼是否渾圓，皮黃代表較成熟，甜度相對較高。另外亦應避免選擇外皮已爆開的龍眼，因為有機會生蟲或有不潔的東西走入裏面；當剝開龍眼皮時，果肉亦應該呈透明剔透並無汁液溢出，滲水的可能已經變壞。至於保存方法，當然以新鮮食用為佳，未吃的話不要清洗，濕水後則宜盡快食用，放雪櫃也可保存3至5天。