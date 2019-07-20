三界五行：夏天食綠豆　消暑解渴

綠豆，是上天賜給人類解暑清熱的佳品，李時珍在《本草綱目》這樣高度評價：「綠豆，真濟世之良穀也……消暑解渴，清熱解毒，消腫下氣，調和五臟，安精神，補元氣，滋潤皮膚。」但同時又指出，綠豆性寒涼，未必適合任何人。



未講如何把綠豆用作夏令食療前，先提醒幾類人士注意，孕婦或準備懷孕的女士，經期將至及月經期間的女性，安全起見，食綠豆煲的粥或湯，都要考慮個人體質，因為綠豆寒涼，如屬於寒性體質（夏天也怕冷氣、風扇，容易疲倦，口淡，小便頻繁，大便稀爛），就不太適合。至於寒性體質者，即使喜歡吃綠豆，還是淺嘗輒止，只宜熱食，避免食凍冰。



一方土養一方人，北方人體質偏熱，所以喜歡單用一味綠豆煲水作為夏令飲品。南方人尤其是廣府人，煲綠豆沙往往加少少米及陳皮，這樣令綠豆沙更和味，而且中和綠豆的寒涼。如果有需要把綠豆沙作為清熱的食療（例如便秘、煩躁、口苦口臭、滿臉青春痘），加海帶、臭草更有效。



雖說夏天不太適宜進補，但也不是絕對不能，只是不宜峻補，這個「峻」字，包括追求急功，用料過分燥熱，以至欲益反損。綠豆含豐富的蛋白質、氨基酸、鈣、多種維他命和礦物質，用來煲老鴿，綠豆可減輕老鴿的燥熱，老鴿又中和綠豆的寒涼，相得益彰。這個湯可以補充體力，對於睡眠質素下降，心緒不寧，皮膚痕癢，生熱痱、暗瘡，可幫助改善。



方向宇