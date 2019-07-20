8人齊玩！東京奧運提前開Game

東京夏季奧運會仲有一年時間先舉行，但SEGA已經等唔切，率先於日本及亞洲地區推出多平台作品《2020東京奧運The Offical Video Game》。遊戲收錄15個以上比賽項目，包括：100米短跑、100米自由泳、110米跨欄、跳遠、鏈球、200米混合泳、棒球、足球、籃球、沙灘排球、拳擊、極限單車、網球單雙打、乒乓球單雙打等。而9月起會再依序加入7人欖球、柔道、運動攀登及4×100米接力等項目，保證有排玩！



操作易學難精

運動Game一向易學難精，此作也不例外，例如100自由泳除了鬥快撳掣加速，仲要配合入水時間左右搖桿；棒球除了瞄準來球，仲要盜疊、跑疊，少啲戰策略都玩唔掂！另外，所有項目都可單打或雙打，並對應線上功能，最多可8人同時對戰或協力比賽。當中又有階級賽，如現實奧運般按照時間表進行，每30分鐘更換項目，玩家要不斷贏過線上對手以獲得「階級分數」，提升後即可挑戰階級升等賽事，向難度挑戰！



場館忠實呈現

遊戲另一賣點是夠真，舉辦開幕式與田徑賽事的「新國立競技場」，以及舉辦游泳競賽的「奧林匹克水上運動中心」都會真實呈現。白天以外，也有機會在夜間環境下作賽，令臨場感進一步提升。人物方面，「更衣室」最多可儲存100個虛擬人物，性別、聲音、體格、能力、膚色、五官、臉部細節以至慣用手都可調整，又有超過100種以上服裝可換；加上可代表包括香港在內的80個地區出賽，又設有獎牌榜，想為港爭光就要加把勁了！



DETAILS

類型：運動

發行：SEGA

人數：1至2人（線上最多8人）

推出日期：2019年7月24日

字幕：英文、日文、繁體中文、簡體中文、韓文

語音：日文

網址︰www.olympicvideogames.com/tokyo2020/jp/