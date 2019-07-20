本日日本：鳥取縣倉吉市　1:1雷奧踩場

鳥取縣倉吉市，有個放滿不同動漫Figure的円形劇場Kurayoshi Figure Museum。円形即圓形的意思，據知前身是1955年建成的明倫小學舊校舍，內裏結構是以螺旋形的樓梯為主軸，再散射出各個扇形房間，是日本二戰後最容易並快捷建成的典型校舍建築。但由於老化問題，這類校舍現時可謂少之又少，當地全靠市民聯署要求，經修葺後得以保存下來。於去年4月更由當地著名的Figure玩具公司Good Smile Company，聯同Figure老字號海洋堂等將此地成為展示Figure的設施。劇場不收費部分當然少不了擺放兩間公司的產品，而收費區則展出昔日大家熟悉的機械人、軍事、火車和動物Figure，更設有場景館，讓大家設計場景擺設拍攝。但論最抵讚的，是劇場沒有忘記校舍的歷史，3樓一間房間便重現往日班房的情景，叫我這離開校園多年的老人家，即時重拾昔日童真。

為慶祝円形劇場成立一周年，今天（7月20日）起至9月23日，円形劇場正舉行「北斗之拳Figure World」展覽，匯集了《北斗之拳》眾多角色，包括1:1的健次郎及雷奧Figure，北斗迷不容錯過！



円形劇場Kurayoshi Figure Museum

地 址：倉吉市鍛冶町1-2971-2

營業時間：9:00am~6:00pm

入場費：成人￥1,000（約HK$70）

網 址：https://enkei-museum.com/

