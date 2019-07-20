暑假遊台灣　學做一日農夫漁夫

想跟孩子有個難忘暑假，不妨一起參加農業旅遊，全台灣不同地區都有「農遊」活動，大家可登入農業易遊網看看，它搜羅了全台不同農業區、休閒農場、農會相關的暑期活動。

例如在台北市，於7月27日有「2019年北投割稻趣體驗活動」，話說關渡平原擁有台北市最大的水稻田，每年7月下旬都可採收第1期稻作，是次活動希望大小朋友都可來親身一試割稻過程，當天節目還有割稻傳承表演賽、稻草人製作、脫穀、碾米等水稻文化體驗等，另外還有愛的穀粒吊飾及水稻草頭娃娃DIY等有趣活動可玩。



此外，桃園市於即日至8月期間則有「2019桃園蓮花季」，同期去到苗栗縣亦有三灣梨鄉休閒農業區的採梨體驗活動。如果想親近動物，前往台中的神馬郡休閒農場有馬術運動可玩，有領馬練習、餵食、刷馬、備馬至洗馬等多個途徑接觸馬兒。要是去到南投，於7至8月期間在桃米休閒農業區更有「魚蝦生態探索體驗」活動，這裏的山邊溪流完全沒有污染，魚蝦生態豐富，解說員不但會帶大家認識各類魚蝦及植物，還會教大家如何用籠捉魚。如果走到雲林縣，在7月下旬還有「雲遊山水．掏金農遊趣」可參加，抓魚蝦時可腳站涼快的河水中消暑。



農業易遊網 全台暑期農遊活動

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