耳機中的成吉思汗　Noble Khan

美國Noble Audio的耳機向來以多動鐵的組合為主，惟針無兩頭利，每一種單元都有其先天優勢及局限。有見及此，早前廠方就推出了全新混合單元入耳式耳機Khan，把多種單元共冶一爐，分別是一個10mm動圈單元負責低音，兩顆平衡電樞單元負責中音，兩顆平衡電樞單元負責高音，而超高音段則由一顆10mm壓電單元負責，互相取長補短把音色提升至最佳。



實際音色方面，有賴多單元加上The Wizard(品牌主腦Dr. John Moulton的綽號)親自調音，出來音色果然如型號的中文譯名「成吉思汗」一樣具侵略性，超高頻搶耳，空間感極廣，而且深富下潛力，微細聲音都聽得出餘韻，樂器聲也重現高度細節。美中不足是人聲偏冷，若暖一點會更為耐聽。當然記者測試時間並不足夠，相信Burn in一輪後音色會再提升一個層次。



作為品牌旗艦，Khan特別採用一種叫「M3木目金」的物料打造，透過化學技術把不同金屬及其他元素融合，令每一對耳機上的木紋都獨一無二，加上每一對都印有生產序號，更添收藏價值。另外，耳機採用了不銹鋼導管，減少諧振提升音色動態，並配上CM 2Pin標準插頭，隨機更附有一條鍍銀銅的3.5mm接線，用家可根據口味更換不同升級線材，設計周到。其他配件還包括多組密度不同的耳棉、多對矽膠耳塞、便攜袋、Pelican保護盒、耳機小清潔掃及爬山扣等，數量豐富，以約2萬元身價來說絕對合理。