香港估估吓：這些童星　你記得名字嗎？

問題：已經退出影視圈的小柏林，近日突然再受關注，可見世事如棋。香港電視圈多年來出現多次童星，大家認得他們嗎？



答案：



A：鄭柏林（暱稱小柏林、柏林仔），以「冬菇頭」髮型深入民心。1989年至1993年，曾參與演出《親親孩子天》、《柏林週記》等電視劇，後來亦參與多部電影的演出，包括《一咬OK》、《契媽唔易做》、《追日者》、《帶子洪郎》及《愛的世界》等，1990年更憑《愛的世界》獲得亞太影展最佳童星獎。後來加入警隊，現時為警察機動部隊總督察。



B：李泳豪，藝人李家鼎與施明的幼子，6歲起與哥哥李泳漢一起當上童星，於多齣電影及電視劇擔綱演出，包括《絕代雙驕》、《誓不低頭》、《義不容情》等。現時仍然繼續演員工作，近期的作品包括《是咁的，法官閣下》，不過大家認識他，更大原來是他與前港姐楊思琦的一段戀情。



C：王書麒，10歲開始當童星，先後演出TVB的《小太陽》、《歡樂今宵》等，後來參演兒童劇《小時候》，飾演「何家其」一角，成為家喻戶曉的童星。成年後加入TVB為藝員，但未能大紅大紫，於1994年成為自由身，更曾演出多部三級片，到了2000年代退出演員生涯，最後一部劇集為2004年TVB的《血薦軒轅》，現時主要與太太許秋怡登台。



D：馮志豐，八十年代TVB著名童星，演出過的劇集多不勝數，包括在《射鵰英雄傳》及《神鵰俠侶》中飾演童年郭靖及童年楊過，在《過客》和《香城浪子》中均飾演黃日華童年，亦在《香港八X》飾演覺悟因的兒子。現時在電台擔任主持及監製。