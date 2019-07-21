【心理測驗】你的人生是哪本書？

7月是屬於閱讀的。進入文字世界，體驗其他人的生命。沉醉在別人的故事裏，你有否想過自己的生活又是一本怎樣的書？我們從出生到生命的終結，每天緊握着專屬的筆桿，反思當下的點滴，繼而書寫專屬的劇情。不妨玩玩以下的心理測驗，了解一下自己的人生吧！





【Start】

以下4本小說封面均沒有書名，卻只得一種顏色，你會選擇哪本來看呢？

A.紅色封面

B.藍色封面

C.黃色封面

D.綠色封面

E.白色封面





【結果分析】

A.你是武俠小說

武俠小說寫盡英雄好漢的俠義精神，對你而言，人生就是不停的戰鬥，否則就追求不到理想的生活。為人好勝的你，做事執着，凡是你喜歡的東西或信念，就會非常執着爭取到底。偶爾英雄主義作祟，稱霸欲非常強烈，無論遇到怎樣的難關，你都不會輕言放棄。



B.你是推理小說

「一切謎底已經解開！」記得偵探推理動漫《金田一少年事件簿簿》嗎？推理小說事事有根有據，你何嘗不是「推理王」之身呢？面對任何問題，你總是不屑憑空猜想，而是抱着踏實嚴謹的人生態度，凡事都講求真憑實據，以理性分析箇中因由，為人生解開一道道謎題。



C.你是荒誕小說

荒誕小說是一種用離奇的故事來諷刺現實的作品。跟小說虛構的情節相比，你經常覺得現實世界更加荒誕。擁有佻脫思維的你，為人充滿好奇心，觀察力亦很出色，總有源源不絕的天馬行空想法。別說別人，就算你自己有時也不知道做一件事情的目的所在。



D.你是科幻小說

有說：科幻小說是描述科學或想像中的科學對人類影響的作品，內容多數跟好奇心、求知欲息息相關。自細你已愛問「點解」，有時甚至有些天荒夜譚的想法，問到爸媽口啞啞。長大後，你亦終日逃避現實，埋首於瑕想的世界，給人不切實際的感覺。



E.你是言情小說

無論是針對那個年齡層的言情小說，情節總離不開尋找理想對象或維繫愛情關係。心思細膩的你，一直是個渴望被愛的人，對愛情充滿憧憬，恍如手執着的那本言情小說的情節。渴望感受苦澀與甜美交織的愛情，因為你覺得這種經歷才是真正的愛情。



