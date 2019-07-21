傳程達意：享受北疆大自然

大自然的力量，任誰都懂說是非常偉大，但沒有切身感受過，這些都只是抽象的形容詞。如果要將自然的偉大量化，才能切實地體會，那麼盛載數之不盡壯麗風光的北疆，肯定是為我們準備的一片精彩見證。

地大物博的新疆，由橫亘其中部的天山山脈分成南疆及北疆，南疆擁有精彩的人文風貌、北疆則以攝人的風景聞名，擁有山脈、湖泊、沙漠、河流、草原、雅丹地貌等多樣景致，處處都是明信片般的景象，喜歡大山大水的旅人不容錯過。它給我的印象是一切都非常大氣，一望無際的黃土與蜿蜒曲折的公路，不像是人間的風光，穿梭景點之間的路程雖然遙遠，但每次抵達後目睹的場面，都總能讓我忘記旅途上的辛勞。

我最心水的北疆景點，首推喀納斯。這個中國最深的高山流水湖泊，是個真正的仙境，「三灣一湖」—— 臥龍灣、月亮灣、神仙灣及喀納斯湖的天然風光，因為地勢關係而一直與世隔絕，淡水湖的藍綠色與四周林木的翠綠，構成罕有的寧靜。距喀納斯河約70公里處，是中國最美鄉村之一的禾木村所在地，它是當地圖瓦人聚居的村莊，他們到現在仍保留相當原始的生活模式，不吃人間煙火，身處其中會被那份純淨所感動。與喀納斯湖的冷靜相比，被譽為中國最瑰麗雅丹地貌的烏爾禾魔鬼城，則給我熱情如火的感覺，這些經過億萬年風雨侵蝕的土丘，形成各種奇異的形態，雖然寸草不生，卻因應不同時間及不同觀賞角度而有不同面貌，恍如是另一種生命的形態。



黃進達

