夏日炎炎，既要避暑又想做運動，不少人都會選擇到溜冰場大顯身手，感受在溜冰場上滑行的自由。如果純粹溜冰未能滿足到追求刺激的你，不妨試玩近年興起的冰球，這項講求速度和戰術的運動，可訓練玩家的平衡力和體力，而在溜冰場上揮動着球棍的姿勢，更是型格至極。



【互相補位 把冰球送入網】

不少人把冰球（Ice Hockey）與冰上曲棍球（Bandy）混為一談，但其實兩項看起來相似的運動有不少分別，以人數為例，冰球參賽隊伍的人數為6人，而冰上曲棍球則有11人；冰球賽事所用的球是一個重約6安士的扁身圓柱體，冰上曲棍球用的是橙色圓球。冰球的賽制簡單，每場比賽分為3局，每局20分鐘，目標為爭取較多入球。一般而言，冰球隊伍的成員會被分配為龍門、前鋒和後衞，而因為冰球賽事的節奏非常快，後衞不時要兼顧進攻的工作，而前鋒亦要不時「補位」，畢竟冰球場地面積比冰上曲棍球少，各隊員要不停應變、互補位置，以爭取把冰球送入網的機會。



【訓練體能 培養堅毅精神】

冰球未如足球、羽毛球或籃球般普及，但其刺激感令現為香港冰球訓練學校教練的楊俊英非常嚮往，他回憶指在求學時期的零用錢不多，便以兼職賺取的金錢上溜冰堂和報小型冰球比賽等，亦不時在網上片段中鑽研冰球技術，後來成功入選香港冰球代表隊，出戰亞洲冬季運動會和世界冰球錦標賽。「事實上，冰球為玩家帶來多方面好處，因為比賽過程較多碰撞，所以運動員的核心肌肉群組會在訓練過程中被強化；而講求平衡力的溜冰動作，可鍛煉我們平日較少用到的小肌肉。再者，球員在比賽中經常跌倒，此時教練和其他隊友都難以上前幫助，要靠自己站起來，從而培養出不怕跌倒的堅毅精神！」