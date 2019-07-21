Volkswagen ID.R 仲快過F1？

一個紀錄，保持了20年，如今終於竟然被它打破了！



日前在英國Goodwood Festival of Speed，賽車手Romain Dumas 駕駛擁有680ps馬力的純電動Volkswagen ID.R，以39.90秒完成全長1.86km的Goodwood山道。打破了1999年賽車手 Nick Heidfeld 駕駛 McLaren MP4/13（780ps）所寫下的 41.60 秒最速紀錄，成為Goodwood Festival of Speed最新最速紀錄保持者。



這次再創新紀錄的Volkswagen ID.R屬 Sprint版本純電賽車，採用了比挑戰Nürburgring賽道規格更細的電池組及除去了DRS風阻抑制系統，整體車重少於1,000kg，同時輸出功率亦經過優化。

