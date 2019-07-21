三界五行：紅豆養生　配蓮子功效更佳

在眾多豆類之中，最牽動感情而又最令人誤會的，就是紅豆。唐朝詩人王維《相思》這樣說：「紅豆生南國，春來發幾枝，願君多採擷，此物最相思！」王維筆下的紅豆，是男女定情信物，正名是相思子、相思豆，顧名思義，生長在南方相思樹上。暮春開花結子，有毒，絕對不可以食。



我們食用的紅豆分兩種，一是紅豆，二是赤小豆，兩者都是秋天收割的，一年生植物，矮矮的，與高大相思紅豆樹是兩回事。



用作食療，紅豆與赤小豆性質不同，口感不同，烹調方法與配料也不同。紅豆比較圓，顏色比較鮮紅，容易煮爛，所以常用來煲紅豆沙糖水。赤小豆比較細長，紅中略帶少少暗黑，較難煮爛，多用來煲湯。



先講我們常食的紅豆沙的紅豆。在眾豆之中，綠豆最寒，紅豆最熱。但正如中藥最寒、最熱的藥材，都可在藥方中配合治病救人，綠豆或紅豆與其他食材配合，性質就變得溫和宜人。



在粵式喜宴，壓軸有「百年好合」，百就是百合，年就是蓮子，其實是百合蓮子紅豆糖水。酒樓用的蓮子多數是去皮去芯的蓮子肉，顯得高貴，如果在家煲這個紅豆沙糖水，建議用全蓮，蓮子肉健脾、潤肺、益肝腎；蓮子皮有收斂作用，夏天出汗多，食它有好處，而且對於自汗（俗稱流淡汗）、男士滑精、女士帶多，都有改善作用。蓮子芯清心火，寧神、除煩、利眠；蓮子皮與蓮子芯都味苦，合乎夏天食苦養心的效益。



方向宇