美食婷：跟北歐人開小龍蝦派對

我美食婷雖然在社會打滾了好一段時間，踏入7、8月天時暑熱都想鬆一鬆、抖一抖，可以點抖？當然是巧立名目開番幾個Party喇！老友Leo身為北歐家居品牌食品部經理，他建議8月可以開個北歐派對，事關北歐的瑞典和芬蘭等地會趁小龍蝦當造開Crayfish Party擦餐勁，美食婷我一聽，當然要一邊食小龍蝦邊聽Leo好介紹喇！



Crayfish Party在瑞典語中稱為Kräftskiva，北歐從前只能在7至8月期間捕捉小龍蝦，故瑞典人會在月尾開派對慶祝豐收，這傳統後來傳到芬蘭，慢慢演變成在8月開派對，但日子並無規定，而近年多於8月初舉行，通常是在第一個星期三開始。



在舉行派對時，場地會掛上紙燈籠，桌上鋪上鮮艷枱布，並放置圍巾和立體帽子，主角當然是小龍蝦。傳統會用鹽水加刁草煮熟冷藏來品嘗，而Leo指瑞典的小龍蝦，品種其實和中國及其他地方都一樣，在揀選時要留意蝦殼顏色是否鮮艷，若然身上有白點就代表不夠新鮮。



品嘗步驟亦好簡單，先拆開蝦鉗、去掉蝦頭，將蝦身兩邊向內一壓，打開蝦身的殼便能吃到完整的肉。而派對食物當然還有其他海鮮、肉丸等數之不盡的美食，大家還會唱歌和暢飲，氣氛熱鬧。我美食婷聽完，即刻約Leo同幾位絲打於8月來一個北歐派對呢！