《獅子王》巨星聲演唔怕撞樣

迪士尼近年喜歡翻拍經典,繼口碑勁好的真人版《阿拉丁》(Aladdin)後,到7月25日在港上映的Live Action版《獅子王》(The Lion King)接力!



CG與演員融為一體

導演Jon Favreau之前曾執導賣座電影《魔幻森林》,此作的的全CG超逼真森林動物世界,曾經令觀眾嘆為觀止,更贏得奧斯卡最佳視覺特效大獎。今次《獅子王》裏的CG動物更加真假難分,全因導演以「Black Box Theatre Technique」特製舞台,讓聲演演員在台上真實演出和互動交流,再透過隱藏攝錄機捕捉他們的神情,供動畫人員作參考,令辛巴、娜娜、木法沙、丁滿和彭彭等角色與演員融為一體,栩栩如生!



天后Beyonce聲演

當然,即使再逼真,始終動物非真人,「臉盲」人士容易混淆。幸好配音陣容帶來大家熟悉的聲音,當中主角辛巴由當紅歌手Donald Glover配音,女主角娜娜則由樂壇天后Beyonce聲演,辨識度夠高了吧!二人更會合唱經典金曲《Can You Feel the Love Tonight》,而當年憑動畫版贏得奧斯卡最佳音樂大獎的作曲家Hans Zimmer,事隔25年再為電影創作動人音樂,觀眾們準備定紙巾抹眼淚啦!



肯尼亞行資料搜集

舊版《獅子王》似足紀錄片,除了獅子,還有各式動植物出現。為超越前作,導演和製作人員專誠遠赴非洲肯尼亞行資料搜集,捕捉最真實的大自然環境和各種動物作參考,細如動物毛髮、大如動物奔騰、旭日初升等大場面都做到真嘅一樣,獅王在榮耀之石怒吼和兩獅對峙、萌爆小獅子辛巴被高舉等經典場面,也會以新方法再次震撼觀眾眼球!當然,經典樂曲《Circle of Life》也會繼續奉上。