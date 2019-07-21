《獅子王》巨星聲演唔怕撞樣

迪士尼近年喜歡翻拍經典，繼口碑勁好的真人版《阿拉丁》（Aladdin）後，到7月25日在港上映的Live Action版《獅子王》（The Lion King）接力！



CG與演員融為一體

導演Jon Favreau之前曾執導賣座電影《魔幻森林》，此作的的全CG超逼真森林動物世界，曾經令觀眾嘆為觀止，更贏得奧斯卡最佳視覺特效大獎。今次《獅子王》裏的CG動物更加真假難分，全因導演以「Black Box Theatre Technique」特製舞台，讓聲演演員在台上真實演出和互動交流，再透過隱藏攝錄機捕捉他們的神情，供動畫人員作參考，令辛巴、娜娜、木法沙、丁滿和彭彭等角色與演員融為一體，栩栩如生！



天后Beyonce聲演

當然，即使再逼真，始終動物非真人，「臉盲」人士容易混淆。幸好配音陣容帶來大家熟悉的聲音，當中主角辛巴由當紅歌手Donald Glover配音，女主角娜娜則由樂壇天后Beyonce聲演，辨識度夠高了吧！二人更會合唱經典金曲《Can You Feel the Love Tonight》，而當年憑動畫版贏得奧斯卡最佳音樂大獎的作曲家Hans Zimmer，事隔25年再為電影創作動人音樂，觀眾們準備定紙巾抹眼淚啦！



肯尼亞行資料搜集

舊版《獅子王》似足紀錄片，除了獅子，還有各式動植物出現。為超越前作，導演和製作人員專誠遠赴非洲肯尼亞行資料搜集，捕捉最真實的大自然環境和各種動物作參考，細如動物毛髮、大如動物奔騰、旭日初升等大場面都做到真嘅一樣，獅王在榮耀之石怒吼和兩獅對峙、萌爆小獅子辛巴被高舉等經典場面，也會以新方法再次震撼觀眾眼球！當然，經典樂曲《Circle of Life》也會繼續奉上。