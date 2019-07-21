本日日本：好潮呀！東京地下鐵路線記號變耳環

去開日本自遊行的朋友，東京地下鐵應該搭慣搭熟。當中的9條路線（分別係銀座線、丸之內線、日比谷線、東西線、千代田線、有樂町線、副都心線、半蔵門線及南北線），各自有不同顏色及字母構成的路線記號，其搶眼突出的設計除咗方便乘客，現在更進一步被潮界加以利用！話說眾籌網CAMPFIRE日前最近便推出了日本首個被東京地下鐵官方認可的飾物系列「東京Metro Accessory」，將該地下鐵的9條路線記號化身為耳環及夾耳耳環，認真估佢唔到！簡單介紹一下，耳環的記號部分直徑為16mm，重量約為1g，當中的金屬部分特別以手術刀所使用的Surgical Stainless Steel來製作，將引致敏感的可能性減至最低，而記號表面為凸面，增加了立體感，整體感覺相當可愛兼富新鮮感，非常適合少女配戴。



而眾籌網為這款耳環定下的目標金額為1,500,000日圓，距離募集截止日期還有52日（募集截止日期至9月9曰下午11時59分為止），截稿時暫籌得了1,492,079日圓，照走勢睇要湊夠數應該唔難。而網站按不同的預約日子及耳環數量設有多種售價，最低消費（1對耳環或夾耳耳環連運送費用）為1,518日圓起，不過網站唔提供海外送貨，有心想據為己有的朋友要諗諗其他辦法了。



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