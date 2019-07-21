順Phone快遞：華為手機未必用鴻蒙　繼續用Android？

自從Google宣布暫停與華為部分業務來往後，外界都盛傳華為新機未必再有得用Android作業系統，取而代之就係自家作業系統「鴻蒙」，最近更加於歐盟申請「Harmony」商標，大有機會係「鴻蒙」的英文名稱。不過早前華為高級副總裁陳黎芳受訪時，就表示原來「鴻蒙」並非為智能電話而設，未來手機產品傾向繼續使用Android作業系統。事實上，相對手機作業系統，「鴻蒙」系統的優點在於更安全，而且時延極低，固此更適用於物聯網（IoT）及工業發展 。



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