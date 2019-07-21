「醫生話我嘅甲狀腺有個影！」

每天都有不同的病人來找我為他們照甲狀腺超聲波。有一部分病人是因為甲狀腺腫脹，另外有一部分是他們曾經做過有關檢查並被告知他的甲狀腺有一個影，可能要做甲狀腺切除手術。



其實甲狀腺有一個影，或是稱之為結節，是十分普遍的情況。曾有超聲波的書籍概括地說過它的普遍程度，就是「你的年齡加上百分比」便是你的年齡層會有甲狀腺結節的機會率了。比例說你今年50歲，你便有百分之五十的機會會有甲狀腺結節。



甲狀腺結節可以是良性或是惡性的。大部分的甲狀腺結節都是良性的。只有*少於一成的甲狀腺結節是惡性腫瘤。



要診斷甲狀腺的結節是良性或是惡性最重要的有兩個檢查。



【第一步檢查：超聲波檢查】

第一步要做的是超聲波檢查。超聲波可以根據甲狀腺結節的各個特徵，包括它的1.組成、2.迴聲、3.高與闊的比例、4.邊緣、5.是否有高迴聲點，來判斷一個甲狀腺結節是屬於低懷疑類型或高懷疑類。高懷疑類說的是某一甲狀腺結節是惡性腫瘤的機會比較高。



用甲狀腺超聲波判斷了一個甲狀腺結節的特徵後便可以知道那一個甲狀腺結節的惡性機會比較高。



【第二步檢查：幼針抽細胞檢查】

幼針抽細胞檢查便是要針對這些較高懷疑度的甲狀腺結節進行的第二個診斷步驟。在超聲波導引下作細針抽細胞最為安全及準確，其準確性可高達九成。這個程序一般用的針和平時抽血用的針的粗幼差不多，或是更幼一點，所以不會帶來太大痛楚。因為這個檢查的痛楚不大，所以一般來說是不用使用局部麻醉的。曾有病人對我說這個幼針抽細胞檢查比抽血的痛楚更小。如果幼針抽細胞檢查结果是良性，仍可能是幼針未抽中惡性細胞，因此仍需定期做超聲波複檢作跟進。如果有臨床上的懷疑時，須再重複做幼針抽細胞檢查。如果幼針抽細胞檢查的結果是惡性，便需要找外科醫生商量有關手術事宜。



根據美國放射學院2017年出版的白皮書，一般甲狀腺結節的大小如果是少於一厘米是不需要進行幼針抽針檢查的。這些結節只需要根據他的懷疑類別而進行定期超聲波檢查便可以了。



總結來說，如果你知道你的甲狀腺有結節請不要過分擔心。你需要做的是和你的醫生商量，進行超聲波檢查把結節分類，有需要時作幼針抽針檢查，再按抽針結果作出相對應的治療方案。



譚枝慧 放射科專科醫生