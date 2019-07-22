【老友狗狗】狗公園適合你家毛孩嗎？

很多家長都有個錯覺︰以為狗狗一定要到狗公園玩，否則就是宅男宅女。當然，毛孩可以在狗公園無拘無束的奔跑玩樂，確實非普通散步所能比擬；但同時我們也聽過不少有關狗公園的激氣、傷心、恐怖故事。狗公園並非毛孩唯一能進行社交或放電的地方，也不是每隻毛孩都適合到公園玩樂，家長懂得如何選擇很重要，不妨先衡量以下幾點︰



1.毛孩的社交能力

狗狗和人一樣，雖然是群居動物，但總有些性格外向，有些則較內斂深閨。如果你家毛孩善於交際，是個Social Butterfly，在狗公園裏可能很得心應手，也是牠每天期待的時光。但每隻狗的社交需要都不一樣，有些毛孩只需要三、四個相熟朋友，閒時在街頭巷尾聚頭已很滿足，也有些只喜愛人的陪伴，而如果毛孩本來就怕狗的話，每次進入公園都被一堆陌生狗嗅聞、追逐，甚至推撞，隨時只會加深牠的恐懼或反感，甚至學會以攻擊行為去保護自己。本來到公園是想毛孩放鬆心情，現在卻變成苦事，倒不如帶牠四處散步、遊山玩水。



2.毛孩的玩耍喜好

毛孩喜歡玩甚麼、怎麼玩，也很影響家長的選擇。如果牠喜歡追波，卻討厭被狗追逐，那麼在公園繁忙時間玩耍，只會造成狗狗爭奪而惹起衝突，適合挑選較寧靜的時段。又例如，毛孩與狗玩耍時喜歡追逐？抑或埋身肉搏扭打？還是只顧行行企企，嗅聞地下？狗夾狗緣是真的，所以家長進公園前，不妨先觀察其他狗的動靜，為毛孩挑選友善又風格切合的朋友。尤其是如果毛孩屬於狂野派，着實不是每位家長都能明白，很易為此爭執。遇到適合的同伴當然好，碰到化學作用不佳的狗狗，便應該協助牠們保持距離，甚至果斷離開。



3.毛孩的訓練程度

可靠的喚回（Recall）很重要，家長可在衝突發生初期已讓狗狗回到身邊，避免演變成打鬥，是保障雙方安全的重要工具，所以之前應該花時間先把這基本功練好。同樣地，很多人喜歡在公園內派零食，你家狗狗會否搶食，甚至演變成打架呢？要是狗狗早有若干壞習慣，那麼家長更需要多加看管，或者重新考慮公園是否適合。



4.狗公園的設計

市區狗公園多設有圍欄及雙重閘，有些更分成大細狗區，即使喚回不可靠也能安心放繩，可惜地方小且欠缺環境變化，過多狗狗聚在一起無所事事，便容易起衝突。如彭福公園、數碼港等擁有大草地的公園，通常更受狗狗歡迎，光是在草地嗅聞、追逐、碌地沙、日光浴就已經很開心了，而且因為地形空曠多變化，狗狗有空間散開，通常較少起爭執。但因為沒有圍欄，家長必須小心衡量毛孩喚回的能力，決定是否放繩，抑或換上長繩以策安全。



5.狗公園管理

要是公園管理不佳，經常有破爛失修的籬笆、圍欄或玩樂設施，或圍欄過矮、單薄，以及門閘長開，都會造成狗狗受傷，甚至「走狗」。以我家附近的狗公園為例，雖然風景優美，設施簇新，但管理員竟然長期開閘，鼓勵市民在裏面跑步，所以被我長期列入黑名單。



6.公園使用者的文化

狗狗無辜，牠們的家長往往是爭執的源頭。如果大部分人只顧低頭看電話，橫蠻無禮，或慣於放任狗狗欺凌、攻擊而不阻止，狗公園絕對不是個適合你家毛孩逗留的地方。通常志同道合的狗友都會相約在某個時段聚頭，家長不妨在不同日子與時間到公園觀察，就?毛孩體形、玩耍風格與狗友態度等挑選適合的群組，嘗試融入。





莫家瑩 Cactus Mok

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理

