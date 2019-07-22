東沖有料到：可能係全泰國最有特色的天台餐廳酒吧

提起天台餐廳酒吧，大家都會想起泰國曼谷，但若你想找更有特色之選，則不妨前往距離曼谷約1小時車程的佛統府（Nakhon Pathom）。當地有一間4星級Local品牌酒店，其天台便設有一間Sky Bar，簡簡單單的名字背後，卻有着不普通的設計。

話說一登上天台，便可看到一個很大的「佛塔」，而塔內塔外都是餐廳的餐飲地帶，從沒有想過可以在佛塔般的地方飲酒聊天，叫人十分驚喜。旁邊則設有樓梯可讓你再上高兩層，居高臨下同時飽覽兩個佛塔景色——除了本身的佛塔餐廳，還可以看到市中心逾100年歷史的地標大佛塔，兩個佛塔遙遙相對，相映成趣，而且入夜後兩者均亮起了燈光，相當悅目兼氣派十足！

雖然佛統府屬二線城市，不像曼谷般車水馬龍及享有美麗夜景，但若你到此來個三日兩夜的行程，也不妨考慮來這間酒店住上一晚。而且當地消費比曼谷便宜，於Sky Bar用餐及品酒價錢絕對相宜，在這裏看到的景色，肯定跟曼谷有着截然不同的情懷。



胡慧沖

