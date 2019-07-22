三界五行：紅綠互溝　中和藥性

如果，既喜歡食綠豆又喜歡食紅豆，用綠豆加紅豆煲糖水又如何？中性體質的人一定無問題，即使不用自己動手煲，去糖水店吩咐夥計「紅綠鴛鴦」就搞掂。



紅豆性平，偏溫，與綠豆比較，綠豆涼血，紅豆旺血，具體分別是，手腳經常冰涼的人，慎食綠豆，但紅豆促進氣血運行，改善怕冷；相反，滿面青春痘，經常流鼻血，夏天也手腳發燙的，慎食紅豆。體質偏寒而又喜歡食綠豆，或體質偏熱而又喜歡食紅豆，折衷辦法是用綠豆加紅豆煲糖水。無論煲綠豆沙或紅豆沙，都宜加少少粘米，一來令糖水稠綿，口感更佳，二來可中和涼性和熱性。如果想糖水變得偏熱，可以加紫米，中醫養生認為，紫或紅色的食物補血，例如紅棗、紅酒、牛肉、紅提子、荔枝。



赤小豆的營養成分與紅豆相差不大，但利尿化濕的作用比紅豆佳，對於虛胖、浮腫、大小便不暢順的人，有一定食療作用，與薏米配搭，效果更佳。先把赤小豆浸泡五、六小時，令其容易煲稠，加薏米、粘米、陳皮煲粥，化氣化濕，利大小便，清熱解毒。如果體質較弱，可將薏米用白鑊稍為炒一炒，更加正氣。



夏天用赤小豆煲鯽魚湯，植物蛋白質加魚類蛋白質，能補充體力，又有護膚作用，記住要加兩片薑、一塊陳皮。赤小豆略為炒一炒，鯽魚略為煎一煎，煲出來的湯是奶白色，飲湯之餘，鯽魚蘸浙醋，好食又有益。



方向宇