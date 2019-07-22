每周一湯：大暑迫近　我要煲冬瓜

明天（7月23日）就是大暑！根據二十四節氣指出，大暑是一年最熱的時期，亦是植物生長得最快的一段時期。地面的大量水分蒸發上天，產生雷雨。由於天氣悶熱，人容易食欲不振，所以湯水宜以清補為主。

網上平台「當中藥哥遇上湯姐時」版主今次教大家炮製冬瓜冬瓜消暑湯。提到消暑食療，冬瓜應是不二之選。其味甘性寒，不但有補水功效，更可發揮清熱解暑、祛濕利尿等作用。煲冬瓜湯時，可把冬瓜皮、冬瓜籽一起煲，分別有去水消腫和消小瘡的功效。再加上一些消暑食材（如燈心草、荷葉、蓮蓬）、袪濕食材（如赤小豆、生薏米、花豆）等，可發揮清心降火、健脾、祛濕、滋陰等作用。





【冬瓜消暑湯】

材料：（4人分量）

冬瓜 2-3斤

燈芯草 5扎

荷葉 1小塊

蓮蓬 1個

陳皮 1個

蜜棗 4個

赤小豆 1両

生薏米 1両

花豆 1両

茯神 1両

可以煲齋湯或加豬骨1斤



做法：

1.先將冬瓜洗淨，留皮切成大塊，備用。

2.將其他材料用清水洗淨，如要加入豬骨，請先汆水備用。

3.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用中火煲2小時。

4.最後加適量食鹽調味，即可享用。



功效：清熱解暑，減肥降脂，健脾祛濕