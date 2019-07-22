Ford Mustang GT Old Crow　籌款別注版

在過往的11年，每逢美國EAA AirVenture航空展覧會舉行，Ford都會與Roush Performance合作打造只此一輛別注車型供該會作慈善拍賣籌款，今年當然也不例外。



今次Ford與Roush Performance合作打造了只此一輛的Mustang GT Old Crow別注版。此別注版的車身拉花圖案，設計靈感來自二次大戰時美國空軍上校Bud Anderson所駕駛、有Old Crow之稱的 P-51 Mustang 戰機。引擎蓋上特設定制散氣口，並採用Ford Performance賽車前擾流、來自2020年款Mustang Shelby GT500的尾擾流板及Roush紅色尾翼等。腳下則配上Roush 20吋輕量化定制輪圈配上275/35R Continental Extreme Contact運動輪胎。



其他性能升級包括：Roush Performance冷空氣感應系統和X管道、Ford Performance定制主動排氣系統及Ford的MagneRide減震系統。動力方面，搭載代號為TVS R2650的Roush Performance 5.0L V8機械增壓引擎，最大馬力及扭力分別達710hp及820Nm。內裝方面，更是完全定制的戰鬥機機艙風格。中控台和門板注入採用軍綠色元素布料，波棍頭及車邊把手就用上搶眼紅色。啡色皮革運動座椅還配備卡其色Sparco四點式安全帶，前排乘客席旁的門板上更印有OLD CROW 字樣以示致敬。