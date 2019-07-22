Walkman誕生40周年冷知識　當年無人睇好

對於時下年輕人來說，出街時用手機或Digital Audio Player聽歌是理所當然不過的事，但在40年前，即是1979之前，當時的年輕人想要出街聽歌，是要扛着一部大型錄音機大大聲播歌才做到的，直至Walkman(隨身聽)在1979年出現，出街聽歌才變得私人化，今年剛好是Walkman誕生40周年，就等小記分享一些Walkman誕生的冷知識給大家吧。



【當年無人睇好Walkman前景】

談Walkman的誕生，不可不提Sony的創始人之一盛田昭夫，他見不少年輕人嫌手提式錄音機太大部笨重，於是決心開發一款輕量化的播放機，開發部門將一部傳統錄音機拆去錄音及喇叭部分，令它可以接駁耳機隨身攜帶收聽，當年公司內很多工程師都對這計劃抱懷疑態度，連銷售部門都不看好這怪異產品，但盛田昭夫卻表示這項目的責任由他一人承擔。結果Walkman一推出即大受歡迎，直到1998年為止，Walkman全球銷量已突破2億5000萬部。



【Walkman此名稱亦受非議】

盛田昭夫想為這款能隨身攜帶的播放器起一個創新的名字，後來公司一批年輕員工想出Walkman這名字，但當年英國及美國分公司都拒絕使用這個名字，因為他們認為Walkman根本不符合英文語法，如採用此名字，一定會影響全球銷售，但盛田昭夫走訪了世界各國，發現一些不以英語為母語的國家，都很喜歡Walkman這名字，於是強令英美分公司使用這個名字，起初英美分公司的人對於這命令都很抗拒，但後來大家都慢慢接收並愛上Walkman這名字，其後Walkman一詞更被收入《牛津大辭典》，可見其普及性。