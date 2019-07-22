【深夜字聊】隻貓繼續纏住我哋

就嚟到農曆七月，每年挨近呢個時候總係多鬼故。平時聽完呢啲故仔最多驚一陣，只係呢位男網民就話慘到冇得啪啪啪，究竟發生乜嘢事呢？呢位男網民稱女友養咗十幾年嘅貓幾個月前過咗身，傷心之下呢段期間一直冇啪啪啪。直到早前散心旅行中，兩人終於再嘗魚水之歡，點知……：「我哋有晚喺屋企度諗住親熱，女友突然問我覺唔覺得有啲毛鬙鬙嘅嘢，喺佢對小腿度掃嚟掃去。聽到佢咁講我即刻嚇咗一跳，因為『翠玉瓜』（已故貓名）以前最鍾意喺我哋床上做緊時，喺我哋身邊走嚟走去。我咪即望吓佢對腳，冇喎，乜嘢都冇喎。跟住我哋咪繼續做囉，唔知係咪心理作用，我都覺得有啲毛毛掃我對腳，家陣我哋唔敢再做喇。其實隻貓壽終正枕好耐，唔係咁猛呀？」



網友神回應：



邊有咁得閒：老套啲講吖，你哋心理陰影面積大之嘛，咪疑神疑鬼啦！如果係真嘅話，你哋都冇符格，更何況你哋都冇對隻貓唔住，使乜驚喎。



april：我聽過我個Friend講，話啲竉物走嘅時候係唔知自己走咗㗎，我諗你嘅情況都係一樣。你咪當冇事發生，慢慢佢就會自己走喇。



Extreme薄：有冇咁猛呀？你隻乜嘢貓嚟㗎，竟然咁猛點都唔走。你使唔使搵個高人嚟問問，睇吓有乜嘢辦法呀？



泡泡麵：你千祈唔好擺兜貓糧喺度添呀，佢真係以為自己仲在生，咁就真係死都唔走，到時你真係晚晚等主子嚟搵你喇。