香港估估吓：大暑熱辣辣　人迷迷惘情火火燙

是日大暑，是全年陽氣最盛的一天，天時暑熱，心火自然盛，要找一首好夏天的歌撲撲火，倒是想起向來冷冰冰的王菲。全盛時期的王菲，一向予人難親近、情緒化的感覺，其實她只是一個內斂的獅子女，很多事情也因誤會而起，但不作解釋，誤會就會一直累積至爆發，幸而謊言總有一天是會不攻自破。



《Summer OfLove》是來自王菲的第六張專輯《十萬個為什麼？》，也是她最後一次以「王靖雯」名義推出的唱片，之後她便全面用回王菲本名行走江湖。經歷了《容易受傷的女人》一曲大成功，王菲的歌唱事業已漸能走出一條自己的路向，而《十萬個為什麼？》因為選擇於夏天開始打歌，所以特地選唱了一首為夏天而唱的歌，開宗明義的《Summer OfLove》，一洗《容易受傷的女人》的怨懟，陽光力量連接夏日熱鬧氣氛，展現了王菲開朗的一面，就算是夏天，都有一種如沐春風的清新感覺。由於當時王菲合作無間的監製Alvin Leong是在外國長大，所以他為王菲挑的歌曲風格主力都是走西洋風，先為王菲設定R&B風格，繼而再改編不少90年代流行的Easy Listening曲風的歌曲，而《Summer OfLove》正是改編自Helen Hoffner主唱的同名歌曲，一位曾為Kylie Minogue演唱會工作的女歌手。

值得一提是，王菲於這張專輯開始玩形象，一手帶起本地Grunch Look熱潮，因而一躍成為潮人指標，是正式成為天后前的一大重要台階。



是日大暑，流汗是必然，可是炎陽高掛，照亮大地的陰暗，蛇蟲鼠蟻遭受殲滅，誠為天道之殊勝，好好享受夏日的光明吧！





《Summer OfLove》

作曲：S.Burton/H.Hoffner

作詞：周禮茂

主唱：王菲



我經不起這衝擊 戀愛高溫令我乏力

深心內亦在流汗滴 因身邊找到親愛的

人迷迷惘 還愉愉看



我不懂怎去解釋 當跟你一起煥發熱力

甜蜜熱浪我未敵 知嗎親愛的

人迷迷惘 情火火燙



燒起了親暱 燒起了衝擊 燒起了不熄 夏日愛火光

沙一片金色 一起印足迹 昏昏醉的心情已盪(Baby)



這個Summer OfLove 火火燙

感覺彷彿這刻 愛火的中央 你跟我也發光

熱浪浪再接浪 你心中 我心中探訪

一起的走進 熱愛火網



這刻再追憶 跟你相識 一見傾心是你魅力

曾夢內尋尋覓覓 可與你相識令我樂極

人迷迷惘 如升升降



只想你珍惜是我心迹 情是為誰放

每一天跟蹤着你足迹 熱情力量是無法去擋



這個Summer OfLove 火火燙

感覺彷彿這刻 愛火的中央 你跟我也發光

熱浪浪再接浪 你心中 我心中探訪

一起的走進 熱愛火網



人迷迷惘 愛火火燙

燒起了親暱 燒起了衝擊 燒起了不熄 夏日愛火光

沙一片金色 一起印足迹 昏昏醉的心情已盪(Baby)



這個Summer OfLove 火火燙

感覺彷彿這刻 愛火的中央 你跟我也發光

熱浪浪再接浪 你心中 我心中探訪

這個Summer OfLove 火火燙

感覺彷彿這刻 愛火的中央 你跟我也發光

熱浪浪再接浪 你心中 我心中探訪

這個Summer OfLove 火火燙

感覺彷彿這刻 愛火的中央 你跟我也發光

熱浪浪再接浪 你心中 我心中探訪

這個Summer OfLove 火火燙

感覺彷彿這刻 愛火的中央 你跟我也發光

熱浪浪再接浪 你心中 我心中探訪





聽歌時間：https://bit.ly/2Y9QW1P