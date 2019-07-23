大健事：大暑殺到　食瓜有法

今日是二十四節氣中的「大暑」，是夏季最後一個節氣，受高溫及潮濕氣候影響，人體容易出現濕困症狀，脾胃尤其難受，有機會出現食欲不振、消化不良的症狀。位元堂註冊中醫師曾學文指，在炎熱的天氣下，飲食以「清補」為主，亦可多吃富含水分的瓜類，但由於某些瓜類屬性寒涼，過量食用有機會損脾胃傷陽氣，所以食用時要留意以下備註。



此外，曾醫師又設計了數款具有消暑功效的瓜類食療，大家不妨參考。



荷香冬瓜薏米赤小豆豬腱湯（3-4人分量）

材料：乾荷葉1片、豬腱約3/4斤、冬瓜1斤、生薏米1.5両、赤小豆1両、薑2片、蜜棗2粒、陳皮1塊



做法：

1.薏米及赤小豆浸水1小時備用。

2.荷葉洗乾淨，冬瓜洗淨去籽、連皮切開備用。

3.豬腱放滾水中汆燙3分鐘備用。

4.把10-12碗水煮至沸騰，加入所有材料，用大火煲20分鐘後，轉中細火煲45分鐘，最後以適量鹽調味即可。



功效：美白、祛濕、下火



節瓜薏米淡菜湯（3-4人分量）

材料：節瓜2個、豬腱約半斤、生薏米1.5両、淡菜2両、蜜棗2粒、陳皮1塊



做法：

1.把薏米及淡菜浸半小時，洗淨備用。

2.豬腱汆水，節瓜去皮洗淨切件。

3.將全部材料放入鍋，加入10-12碗水，大火滾起後轉小火煲2小時，最後以適量鹽調味即可。



功效：消暑、利濕、清熱



涼瓜蘋果羅漢果茶（7-8人分量）

材料：涼瓜1個、蘋果2個、羅漢果1個



做法：

1.苦瓜切片、蘋果去皮去籽切片、羅漢果洗淨後敲開。

2.將全部材料放入鍋，以2公升水煲30分鐘。



功效：清熱祛濕