順風快遞：中東航空陪你飛遠啲

香港人旅行最愛捐窿捐罅，中東各航空公司最近又有新航線或加強航班動向，睇下又啱唔啱大家心水？



【阿聯酋航空飛葡萄牙波圖】

阿聯酋航空於7月2日已推出每周四班（星期二、四、六及日）往來杜拜和波圖的航班服務，並選用波音777-200LR客機，其中2-2-2布局的商務客艙共提供38個平躺座位，經濟客艙則有264個。它是該公司第二個葡萄牙航點，與里斯本一進一出旅遊，不用走回頭路了！



【卡塔爾航空飛波札那嘉柏隆】

非洲近年成為旅遊新潮流，卡塔爾航空於10月下旬推出由多哈出發，再於南非約翰內斯堡轉飛至波札那（又譯作：博茨瓦納）嘉柏隆航空，一周有三班Airbus A350-900XWB來回。那裡是個礦業為主的國家外，亦是既近南非又可觀賞野生動物的地方，不探索新地方的朋友不妨一試。



【漢莎新成員Air Dolomiti飛意大利小航點】

今年1月成為漢莎航空集團新成員的Air Dolomiti，是來自意大利。它以幕尼黑和法蘭克福為主要機地。今年3月已有各自開通了前往意大利都靈航班外，最近亦新增了前往佛羅倫斯、米蘭和巴里等意大利名城，而熱拿亞、西西里島的巴勒莫和卡坦尼亞亦有share code航班，而且以上航線單程（未連托運行李）為EU54（HK$475）起，以為轉飛意大利又多一個好選擇！