肌膚老態盡現？Vita Lift緊肌飲一樽幫你實現「靈」妝感。

踏入25歲，你可能會發現皺紋、鬆弛、暗黃、缺水、色斑等肌膚問題開始一一浮現，當膠原蛋白流失率大於製造率時，肌膚看起來就會明顯地比真實年齡老幾歲。要重塑緊、白、彈、滑肌，您需要每日一樽能為妳的肌膚補充足夠膠原蛋白，防止膠原蛋白流失，同時可激活膠原蛋白自生能力的Vita LiftTM緊肌飲TM！



補充多少膠原蛋白至足夠？

隨着年齡漸長，新陳代謝減慢，加上壓力、環境侵害，令皮膚逐漸失去飽滿水感及彈性，肌膚狀況大不如前。要知道犯錯的不是「年齡」，而是妳保持肌膚「新鮮度」的方法。

Vita LiftTM緊肌飲TM，採用來自法國Peptan®海洋膠原蛋白肽，每瓶含有10,000mg膠原蛋白，含量已經足夠一日人體膠原蛋白的攝取量，而且遠超一般膠原飲品2至5倍，為肌膚張開「彈力網」，實現「緊、彈」亮肌。



調理五臟 透出紅粉光采

自古時開始，歷代後宮妃嬪無論在飲食及身體調理上都十分注重養生。從中醫角度，面色無華、灰暗粗糙等問題往往源於五臟功能失調。Vita LiftTM緊肌飲TM特別加入矜貴成分純野生「五色靈芝」，能協調五臟，暢通經絡、流通氣血，為肌膚調好顏色。五臟平衡，新陳代謝自然高，各種因代謝減慢引致的肌膚問題都能通通撃退，回復柔潤、白皙的「白、滑」光澤肌。



維特健靈Vita Lift緊肌飲 HK$399/10瓶 (每瓶50ml)

採用來自法國Peptan®海洋膠原蛋白肽，每樽含有10,000mg膠原蛋白含量，遠超一般膠原飲品2至5倍，獨有成分純野生五色靈芝配合高效抗氧組合、葡萄籽精華、維他命C及E，促進肌膚緊、白、彈、滑功效更顯著。只需每日一瓶緊肌飲TM，肌膚狀態就能輕鬆回復到「剝穀雞蛋」般完美，不用化妝、修圖也能替妳實現「靈」妝感！



維特健靈Vita Lift緊肌飲

建議零售價：$599/盒

優惠價：$399/盒

銷售點：維特健靈專門店及專櫃、HKTV Mall

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限時優惠

新客戶現即可於網站下載緊肌飲TM 6折產品優惠券(http://bit.ly/2O0bVjD)，優惠期至2019年9月30日止。詳情請參閱優惠條款及細則。本週五(7月26日)，維特健靈將推出限時閃購優惠，於指定時間*親臨維特健靈專門店即可以$99超值優惠購買Vita LiftTM緊肌飲TM 5瓶。詳情可上維特健靈Facebook專頁

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*閃購時間將於2019年7月25日，於維特健靈Facebook專頁公布。