【動漫節2019】PlayStation大作率先玩

一年一度動漫節即將舉行，SIEH今年第6度參展，展區面積達330平方米，設有多達40台PlayStation 4 及PlayStation VR遊戲試玩台，展出超過18款PS4及PS VR遊戲，其中包括首度於亞洲展出的《FINAL FANTASY VII REMAKE》中文版，以及《Monster Hunter World: Iceborne》、《DRAGON BALL Z: KAKAROT》中文版、《Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game》、《MONKEY KING: Hero Is Back》、《Marvel's Iron Man VR》及《Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted》等作品，Game迷記得去朝聖！



另外，由傳奇遊戲創作人小島秀夫打造的《DEATH STRANDING》（中英文合版），早前公布將於11月8日發售，廠方宣布其藍光光碟普通版、特別版及珍藏版將於動漫節率先接受預訂，名額合共1,500個。凡成功預訂更可額外獲贈別注證件套一個。



優惠方面，於動漫節首日，首3名於銷售專櫃購買任何PS4主機及預訂《DEATH STRANDING》藍光光碟珍藏版的顧客，即可按排隊次序，從3款禮品中免費任選1款，禮品總值超過2萬5千元，所以入場一字記之曰︰「衝！」

