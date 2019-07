【動漫節2019】PlayStation大作率先玩

一年一度動漫節即將舉行,SIEH今年第6度參展,展區面積達330平方米,設有多達40台PlayStation 4 及PlayStation VR遊戲試玩台,展出超過18款PS4及PS VR遊戲,其中包括首度於亞洲展出的《FINAL FANTASY VII REMAKE》中文版,以及《Monster Hunter World: Iceborne》、《DRAGON BALL Z: KAKAROT》中文版、《Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game》、《MONKEY KING: Hero Is Back》、《Marvel's Iron Man VR》及《Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted》等作品,Game迷記得去朝聖!



另外,由傳奇遊戲創作人小島秀夫打造的《DEATH STRANDING》(中英文合版),早前公布將於11月8日發售,廠方宣布其藍光光碟普通版、特別版及珍藏版將於動漫節率先接受預訂,名額合共1,500個。凡成功預訂更可額外獲贈別注證件套一個。



優惠方面,於動漫節首日,首3名於銷售專櫃購買任何PS4主機及預訂《DEATH STRANDING》藍光光碟珍藏版的顧客,即可按排隊次序,從3款禮品中免費任選1款,禮品總值超過2萬5千元,所以入場一字記之曰︰「衝!」