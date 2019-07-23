減脂健體　變易瘦體質

減肥儀器推陳出新，訴求不外乎直擊懶惰又想減肥的死穴，但大家必須要記得，不要認為一部減肥儀器,就可令你得到滿意的身段。



先補身，後瘦身；減好脂，再增肌,配合養生飲食，才能健康瘦身！



最近大熱的「減脂健體療程」集中醫營養學、自然療法和高科技療程於一身。因為有「十日瘦10吋」的效果，所以大受歡迎！顧問會先替客人分析體質和生活、飲食習慣，才選配適合的專屬儀器療法和食療，作針對性療程。如果你屬於水腫型，透過排毒汗熱氈、消腫食療已經可以減輕水腫，因為我們的皮膚，是人體最大的排毒器官。這療程有遠紅外線配合「獨家」排毒產品，能幫助排出氣味較濃的「油汗」，將積存於脂肪內的脂溶性毒素和代謝廢物帶走，排毒消腫。再用儀器縮細局部脂肪，瘦身塑形。有虛胖浮腫客人做完10日療程可以減22吋！



如果你屬於肥厚脂肪型，只要徹底打散脂肪細胞，Hip位和大腿這些難減部位一樣能顯著瘦。療程使用的儀器有些更獲得美國FDA認證，利用各種原理，例如RF、紅外線和真空負壓，好似泵一樣，令你局部微循環功能加強，做到深層燒脂和加快代謝效果，讓鬆掉的部位回復緊緻，想瘦那裡瘦那裡。當中的臟脂療程，日本研究利用電腦斷層掃描顯示有助減少內臟脂肪達38%、阿根廷約翰甘迺迪大學教授的研究顯示有助減少15％水腫和蜂窩組織，減少27％脂肪酸，和增加22％皮膚彈性！而FDA生物激光儀有美國FDA有效性認可「減腹部圓周」(Utilizes devices indicated by US FDA for abdominal circumferential reduction)，能有效縮細脂肪細胞，減去肥厚脂肪。再配搭能鍛練肌肉、促進代謝的數碼儀和暢通淋巴的超能機，數碼塑身儀器這種「被動式運動」，輕鬆躺著半小時，已等於做了兩小時肌肉鍛鍊，促進血液循環，增肌減脂又養生。完成10日療程後，除了減磅減吋，體質也變好。



有脂燒脂，有毒排毒，有腫消腫，段練肌肉，30年來我就是用這補身排毒瘦身方法，幫大家減脂健體，養成易瘦體質。



健康瘦身、明碼實價、不硬銷！是我們30年來的口碑保證。



了解更多：http://www.angelface.com.hk/



Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。



FB專頁：https://www.facebook.com/AngelTongFanPage

Weibo：https://www.weibo.com/angeltongblog

instagram：https://www.instagram.com/dr.angeltong

網誌：http://blog.angeltong.com.hk