題：麻辣手撕雞卷 你都做得到！

雞肉是可塑性很高的食材，烹調方法亦有很多，除可蒸、燜、煮、燉、煲、炒、炸之外，用來做涼菜亦一樣開胃好吃，如果閣下嗜辣，更不要錯過今日這味麻辣涼菜。由黃大仙一間以雞為主題的餐廳主廚陳嘉華師傅，教大家自製一個很適合炎夏做開胃菜的麻辣雞米紙卷。陳師傅指，很多人喜歡用雞髀起肉做涼拌菜式，但這道麻辣雞米紙卷，可用烚熟的雞胸來做。原因是雞胸肉的纖維不及雞髀肉綿密，雖然口感比較鞋，但亦比較容易吸收醬料的味道及精華；加上用糖及白醋醃製過的青瓜及紅蘿蔔和生菜，以米紙捲起，一口便嘗到麻辣和酸香，醒胃得很。



材料：

米紙 2塊

生菜 2片

青瓜 2細條

白蘿蔔 2細條

紅蘿蔔 2細條

雞胸肉 50克

四川麻辣醬 1湯匙

白醋 半杯

沙糖 2茶匙



做法：

1. 青瓜、白蘿蔔及紅蘿蔔切條，加白醋及沙糖醃約30分鐘備用。

2. 米紙以食用清水浸至軟身；用毛巾吸乾水分。

3. 雞肉手撕成絲，加四川麻辣醬拌勻。

4. 米紙上依次放入生菜、青瓜條、白蘿蔔條、紅蘿蔔條及雞絲，捲起，打斜切開兩邊即成。