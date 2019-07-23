:CHOCOOLATE x PANTONE　玩出夏日色彩

PANTONE色卡是國際通用的標準色卡，亦是享譽世界的色彩權威，今季首次與PANTONE合作推出聯乘系列的:CHOCOOLATE，可以玩咩？當然是玩顏色！一反:CHOCOOLATE的黑白傳統，系列加入多款PANTONE多元色彩。設計師從眾多PANTONE色卡中，精選了今季夏日大熱的黃色（123）、紫色（268）、粉紅色（707）、橙色（1505）和藍色（DARK BLUE），並以色卡的卡樣融入印花圖案設計中，為夏日時尚造型注入色彩。。



系列重點推介拼布設計印花圖案TEE，猶如一個放大版的PANTONE色卡。另一款為迷你PANTONE色卡車花章印花圖案TEE，是簡約型格的選擇。系列中亦有混合多個PANTONE色卡的ALL-OVER印花圖案TEE，方便喜歡色彩奪目的朋友輕易打造夏日繽紛造型。配飾方面，系列推出以PANTONE色卡(PANTONE BLACK 6)圖樣設計的黑色索繩布袋，時尚實用，可以輕易配搭各種悠閒造型。想為夏日造型加添色彩的您，千萬不要錯過！