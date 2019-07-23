辦公環境設定不良　上班族頸痛手麻痹

工作環境的設定，影響員工的工作效率，以及身體健康。有位20多歲女子求助脊醫，表示手麻痺又頸痛，她起初以為自己是頸椎間盤突出，經檢查發現是患有腕管綜合症，致病原因與工作環境有關。



女患者任職咖啡店的主管，每天工作需長期站立，有天早上起床，發現右手五隻手指嚴重麻痹，上網尋找類似病徵。她間中有頸痛，隨之而引起頭痛，從網上資料，推測自己是頸椎間盤突出壓到神經線，引致手麻痹，於是自行到化驗所照磁力共振，報告顯示頸椎弧度只有輕微變直，並沒有椎間盤突出。可是手麻痹持續，最終決定求醫。



手麻痹成因有多種，包括頸椎錯位、頸椎間盤突出、胸廓出口綜合症（即頸椎肌肉或胸肌壓到神經）、手腕管綜合症，亦有可能是維他命B缺乏所引致，甚至是疑似中風，萬一自行亂作判斷，便會延誤了接受正確治療。



首次為她檢查，已發現姿勢不良，頭向前傾，頸椎測試左右上下轉動，也沒有出現手麻痹，把她手腕輕輕擠壓則麻痹增劇，證實並非頸椎引起，而是患上腕管綜合症。



她的右手比左手輕微腫脹，首先以超聲波消炎，及以脊骨神經科的手法矯正手關節細骨位置，增加手腕的活動能力，再處方維他命B6。幾次接受治療，她均表示麻痹感已即時消失，但覆診時又會再復發。



她極力推介所工作的Café咖啡很好喝，某天剛好經過，我便進去喝咖啡。眼見她工作環境的設定非常差，使用手提電腦，但枱面很矮，她需要站着工作，全日手腕便壓在枱上來使用滑鼠；雖然她加了一個很厚的滑鼠墊來墊手腕，但長期低頭，力量擠壓在手腕，日積月累，嚴重影響了手腕關節。



理想的辦公室電腦設定，最好是屏幕頂端約在眼眉位置，眼睛水平線在屏幕中心，下巴微微垂低，假如是坐着使用電腦，雙臂是垂直貼近身體，前臂90度觸及滑鼠。這位女患者接納建議，已把手提電腦架高，並且改用外置鍵盤和滑鼠，不再把重量壓在手腕，設定改善後手麻痹亦隨之消失。



脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家