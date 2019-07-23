本日日本：東京直擊　迪士尼海洋新試夢幻奇航

新鮮熱辣，剛在7月23日於東京迪士尼海洋開幕的「翱翔：夢幻奇航」，是東京迪士尼海洋最新建的大型遊樂設施，它是以迪士尼主題樂園的「Soarin' around the world」為原型，以模擬乘坐大型飛行器為概念，並加入獨家場景，適合一家大小同玩同樂。今次超開心，因為東京迪士尼方面特別安排媒體可率先試玩。當我們來到東京迪士尼海洋的地中海港灣山丘上，很快就見新設施「翱翔：夢幻奇航」外觀，原來像座歐式博物館，館內設定是以舉辦一位對研究飛行鍥而不捨的女性「卡梅莉雅‧福爾科」的回顧特展，以緬懷她追求飛行夢的成就。



我們走進夢幻博物館後，先穿過博物館的兩個展廳，首先是看到世界各地各個民族，自古以來追逐飛行夢想的發展，從日本忍者的風箏飛行、印度飛象、到歐洲熱氣球單車的油畫都有展出，進入小展廳後，更見到卡梅莉雅‧福爾科的研究成果展示，包括她研究的飛行器，當中還有個意想不到的驚喜位（賣個關子）留待你來發現。



最後終可走進停泊大型飛行器的投影廳，此設施最多可一次過容納87名遊客同玩，大家每排10個坐下，在扣緊安全帶後，飛行器隨即「起飛」升空！我們雙腳揈揈，騰空在全方位無死角的孤形屏幕前，飛越多個世界名勝，從雪山與冰川，飛到埃及金字塔、印度泰姬陵與中國萬里長城，途中飛越非洲大草原時，竟還嗅到濃濃的草青味，連臭覺都有體驗；旅程最終飛抵東京，回到東京迪士尼海洋才結束，整整5分鐘飛行「離地」又夢幻，既安全又舒適，大可安心一家老少同玩呢。



東京迪士尼海洋

地址：京都千葉縣浦安市舞濱1-13

開放時間：8:00am-10:00pm（個別日子時間略有調整）

門票：1 Day Pass 7,400 日圓 （約HK$540）/ 學生票6,400 日圓（約HK$467）/兒童票4,800日圓（約HK$351）

網址：https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/tds/

交通：可乘JR於舞濱車站下車，前往東京迪士尼度假區

