《Top Gun：Maverick》空軍熱捲土重來

由Tom Cruise主演的荷里活電影《Top Gun》，自1986年公映以來一直是最具代表性的軍事電影，除了故事劇情夠好睇之外，Tom Cruise所飾演的空軍飛行員Maverick於戲內的造型亦帶起太陽眼鏡及軍褸等等單品。相隔30多年後，近日電影公司就正式發放了電影續集《Top Gun：Maverick》Trailer，雖然套戲下年先會正式上映，但短短2分鐘左右Trailer已經甚有睇頭，因為「靚湯」、靚褸（G-1 Flight Jacket）、靚鏡（Ray-Ban Aviator）同靚車（Kawasaki GPZ900R）齊齊現身，相信好快又會掀起新一輪軍事熱潮。



要數電影中最常被大眾提及的就肯定係Maverick臉上嗰副 Ray-Ban Aviator太陽眼鏡，淚滴形鏡片輪廓是為配合飛行員需要佩戴氧氣面罩所設計，經典綠色鏡片亦有效阻擋紫外線並且不會影響清晰度，自1937年以來就被全球眾多空軍飛行員所選用，而美國空軍所佩戴的太陽眼鏡品牌則是Randolph Engineering，標榜美國製造，自1982年開始與美國空軍簽訂合約成為指定太陽眼鏡供應商，同樣以Aviator鏡架作主打，兩者最大分別是Randolph Engineering鏡臂採用直臂設計，增加佩戴時的穩定性。



除了太陽眼鏡成為大家追捧對象之外，於電影中被Tom Cruise所着用的G-1 Flight Jacket，於《Top Gun》上映後亦一直大受歡迎，誕生於40年代的G-1與較早推出的A-2同樣是空軍飛行員褸款，兩者同樣主要以馬革製作，要分辨兩者最容易就是G-1是採用毛領設計。於《Top Gun：Maverick》Trailer中仍然見到有呢件皮褸出現，而外國網友更發現新一套電影續集入面件G-1背部啲釘章有唔同，眼利嘅你又見唔見到有咩唔同？



30多年前，Tom Cruise揸住部Kawasaki GPZ900R電單車於戲中同F-14戰鬥機鬥快呢一幕相信好多人都記得，呢部作為Kawasaki「忍者」系列始祖的GPZ900R，當年憑着900cc DOHC 16V並列四缸引擎爆發出110ps馬力，極速超過240km/h已經相當驚人。話晒相隔30多年，所以新一套電影中「靚湯」就換咗架全球限量120輛、售價達US$30,000新車Kawasaki Ninja H2 Carbon，1,000cc DOHC直列四缸引擎配備Supercharger機械增壓，230ps馬力，極速超過300km/h，但對於一位揸開超音速戰機閒閒哋都過2,000km/h嘅空軍飛行員嚟講，呢啲邊算得係快，但載吓今集女主角Jennifer Connelly遊車河都叫勉強可以嘅。