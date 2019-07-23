X-mini Liberty S　18小時長氣播

一般耳機迷揀選真無線耳機時，都會考慮續航力，否則聽聽下就無電都幾無癮。X-mini新推出的Liberty S，續航力比上一代有所提升，充滿電後能連續播放4.5小時，配合充電盒更有長達18小時的總播放時數，是True Wireless耳機中的長氣一族。考慮到用家日常使用需要，耳機通過IPX4防水濺測試，一般落雨、流汗都不會損壞耳機，而且耳機機身非常輕巧，每邊重量只有4g，佩戴起來輕如無物。



為了令接收更穩定流暢，採用了全新通訊芯片，支援藍牙5.0規格，並內置陶瓷天線，大幅加強接收的穩定性，外殼採用火辣的金屬紅色。此外，引進靈活的通話模式，少有地在兩邊耳機都加入收音咪，特設「DualPod」、「SinglePod」兩個通話模式， 在「DualPod」設定下可以立體聲通話，帶來更出色的聆聽效果，而在「SinglePod」模式下，隨便拿起其中一邊耳機都可作通話用途，在駕車、行街時就大派用場。



Liberty S更將所有操作盡量簡化，只要完成首次連線設定，以後只要把耳機由充電盒取出，耳機就會自動開機及連接手機，更有人聲提示連接狀態及左右聲道，免卻一切設計煩惱，操作方面，兩邊耳機都只有一個主按鈕，負責播放/停播/跳播/接電話，其他功能就交由手機負責，讓整體操作更簡單易用。單元方面，用到以往只在高階耳機中使用的6mm石墨烯塗層動圈單元，讓振膜更強韌，發出結實的音效，聽各類音樂、打機、睇片都有出色效果。