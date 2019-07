IB攻略：如何成為IB狀元

今年全港IB狀元多達34名,有接近一半的IB狀元都有在我們教育中心上課。最多家長問我們究竟如何成為下一位IB狀元呢?他們究竟有甚麼秘訣呢?筆者今年再度邀請了10位以上的IB狀元進行訪談,發現到這些狀元全部有幾點共通之處,在此和各位讀者分享。



【主動學習 不會驕傲】

筆者發現狀元學生和其他學生最大的分別在於主動學習,是PRO-ACTIVE的學生,其他考得不好的學生多數是被動學習。甚麼是主動和被動學習的分別呢?被動學習,即是殺到埋嚟先解決,學生不會自己尋找必須學習的內容。但是IB狀元就算模擬考試考了滿分,都會不斷問自己,是否已經學會了所有東西,有否更難的題目可以操練?



IB狀元通常是非常謙虛的,很奇怪地,反而平時學校內最自大的學生,通常最後就是IB失手的學生。這就令我想起科技大亨Elon Musk的分享,他創辦了世界首輛電動車Tesla,在與記者訪談時,記者問他為甚麼你會這麼成功。他的答案是,我不會問身邊的朋友拿讚賞,反而是尋求批評,因為他知道,批評就是問題所在,成功解決問題,他就可以更進一步。這就如IB狀元,就算平時考得很好,就算拿了7分,IB狀元不會驕傲,反而會不斷自我挑戰,鞏固實力。



【習慣決定一切】

亞里士多德Aristotle有句名句:We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit. 解釋到所有成績超卓的人士,都一定不是僥倖,而是一連串的習慣。習慣決定你的未來。所以,如果讀者有留意到我們教育中心,除了為學生提供補習之餘,我們都會訪問學生,並且問他們的習慣,例如,如何溫習,設立時間表等等。通常IB狀元非常專注,一旦他們設定了他們的讀書時間表,他們不會輕易放棄。最多IB狀元給我們未來IB學生的建議,就是:Stick to your

Own schedule。只要學生指定了目標,每天溫習,就算現在學校預計你不是IB 45分,只要持之以恒,將來狀元都可以是你。



【情緒智商優越】

最後就是IB狀元,除了IQ很好,通常EQ(情緒智商)都很好。IB狀元通常不是死讀書,獨行俠的類型,他們通常除了識讀書之外,很多時候都在運動或者音樂,或者橋牌或閱讀上,都有額外興趣,而且很健談。我們發現,如果IB學生將全副精力只為讀書,不問世事,不交朋友,不參加戶外活動,反而會考得不好。原因就是學生失去了機會去建立社交活動,同時間培訓自己的EQ。因學生的學業成績不只是取決於IQ, 其實EQ亦都非常重要。我們聽過曾經有位學生平時成績都是名列前茅,但是因為和女朋友分手,不懂得如何處理情緒,最後IB由預計分42分,下跌到只有28分,可見情緒控制在IB成績成功,佔有一定的比重。筆者建議,如果學生讀書時候有問題,記得和身邊朋友,家人或師長尋求幫助。



