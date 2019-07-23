IB攻略：如何成為IB狀元

今年全港IB狀元多達34名，有接近一半的IB狀元都有在我們教育中心上課。最多家長問我們究竟如何成為下一位IB狀元呢？他們究竟有甚麼秘訣呢？筆者今年再度邀請了10位以上的IB狀元進行訪談，發現到這些狀元全部有幾點共通之處，在此和各位讀者分享。



【主動學習 不會驕傲】

筆者發現狀元學生和其他學生最大的分別在於主動學習，是PRO-ACTIVE的學生，其他考得不好的學生多數是被動學習。甚麼是主動和被動學習的分別呢？被動學習，即是殺到埋嚟先解決，學生不會自己尋找必須學習的內容。但是IB狀元就算模擬考試考了滿分，都會不斷問自己，是否已經學會了所有東西，有否更難的題目可以操練？



IB狀元通常是非常謙虛的，很奇怪地，反而平時學校內最自大的學生，通常最後就是IB失手的學生。這就令我想起科技大亨Elon Musk的分享，他創辦了世界首輛電動車Tesla，在與記者訪談時，記者問他為甚麼你會這麼成功。他的答案是，我不會問身邊的朋友拿讚賞，反而是尋求批評，因為他知道，批評就是問題所在，成功解決問題，他就可以更進一步。這就如IB狀元，就算平時考得很好，就算拿了7分，IB狀元不會驕傲，反而會不斷自我挑戰，鞏固實力。



【習慣決定一切】

亞里士多德Aristotle有句名句：We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit. 解釋到所有成績超卓的人士，都一定不是僥倖，而是一連串的習慣。習慣決定你的未來。所以，如果讀者有留意到我們教育中心，除了為學生提供補習之餘，我們都會訪問學生，並且問他們的習慣，例如，如何溫習，設立時間表等等。通常IB狀元非常專注，一旦他們設定了他們的讀書時間表，他們不會輕易放棄。最多IB狀元給我們未來IB學生的建議，就是：Stick to your

Own schedule。只要學生指定了目標，每天溫習，就算現在學校預計你不是IB 45分，只要持之以恒，將來狀元都可以是你。



【情緒智商優越】

最後就是IB狀元，除了IQ很好，通常EQ（情緒智商）都很好。IB狀元通常不是死讀書，獨行俠的類型，他們通常除了識讀書之外，很多時候都在運動或者音樂，或者橋牌或閱讀上，都有額外興趣，而且很健談。我們發現，如果IB學生將全副精力只為讀書，不問世事，不交朋友，不參加戶外活動，反而會考得不好。原因就是學生失去了機會去建立社交活動，同時間培訓自己的EQ。因學生的學業成績不只是取決於IQ， 其實EQ亦都非常重要。我們聽過曾經有位學生平時成績都是名列前茅，但是因為和女朋友分手，不懂得如何處理情緒，最後IB由預計分42分，下跌到只有28分，可見情緒控制在IB成績成功，佔有一定的比重。筆者建議，如果學生讀書時候有問題，記得和身邊朋友，家人或師長尋求幫助。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣