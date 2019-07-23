英國最偉大風景畫家　J. M. W. Turner

今個月初，倫敦一場西洋古典油畫拍賣呈獻多幅出自14至19世紀重要西方畫家的傑作，有兩幅油畫以超過800萬英鎊的高價成交，備受注目，其中一幅是《沃爾頓橋景觀》，出自英國最偉大風景畫家Joseph Mallord William Turner（簡稱J. M. W. Turner，1775年~1851年）之手，另一幅是《清晨農夫趕集》，作畫者是Thomas Gainsborough（1727年~1788年），同樣是英國的畫壇大師！



J. M. W. Turner擅長描繪自然現象和自然災害，更為大海的能力所着迷，雖然畫中也描繪人物，但只是為了襯托不能為人們征服的大自然，其畫風屬浪漫主義，將水彩畫的技法運用到油畫之中，後期更注重光線描繪，並逐漸放棄描畫實物和細部，對後期的印象派繪畫發展有很大的影響。



至於Thomas Gainsborough是一位英國肖像畫及風景畫家，是皇家藝術研究院的創始人之一，曾為英國皇室繪製過許多作品，其肖像畫多描繪那些衣着華美的男男女女，反映維多利亞（Victorian）時代的生活面貌，而他的風景作品更對英法自然主義藝術和現實主義風景畫（Realist Landscape）帶來重大的影響。