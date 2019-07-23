芭堤雅　密密體驗鋼索滑水

夏日跟戲水兩者可算係密不可分，走到泰國東部沿岸城市芭堤雅（Pattaya），這裏除了有不少人氣海灘外，想感受刺激水上玩意的朋友亦不愁寂寞，事關著名鋼索滑水（Cable Wakeboarding）場地Thai Wake Park在這裏開設了分店，讓大家不用大費周章，便可輕鬆兼密密體驗滑水的樂趣，一句講晒：「爽呀！」



設備齊全 10人同玩

花式滑水（Wakeboarding）相信是較多香港人參與的X Game運動之一，一般玩法係要預先湊夠人數才能包船出海，勞師動眾之餘，更少了一份即興的樂趣。大概泰國的滑水發燒友Khun Aey亦有同感，因此約10年前創辦了曼谷著名鋼索滑水場地Thai Wake Park，芭堤雅分店於2017年4月開業，設有環形主滑道及直線訓練滑道兩個池區，無論是初學者還是專業選手，都可以樂在其中。

鋼索滑水跟一般花式滑水的最大分別，在於後者要包船出海，而且玩家只可一個接一個輪流使用設施，攤薄了真正的玩樂時間；鋼索滑水卻不受此限，以Thai Wake Park Pattaya的環形主滑道為例，玩家只要穿戴好現場租用或自備的頭盔、救生衣及滑水板，就可以到滑道起點準備，拉好把手後，旁邊的工作人員就會按掣把拉繩掛到水池上方高速運行的鋼索之上，效果與快艇拖行無異，而玩家只需待上一位玩家的鋼索運行數米至安全距離，就可以掛上另一條拉繩出發，整個滑道可容納8至10位玩家同時落場，大大縮短了等候時間，亦減省了包船成本，兩小時門票收費THB850（約HK$218），全日任玩亦只需THB1,350（約HK$346），難怪備受當地X Gamer愛戴！



Thai Wake Park Pattaya

地 址：58/3 Nong Pla Lai, Bang Lamung, Pattaya, Chonburi

營業時間：9:00am~9:00pm

網 址：www.thaiwakepark.com



單身旅子：www.travelloner.com

