男士之夜：今期瞓得着　睇熱話放鬆吓

【Lexus LC Convertible 即將量產】

在近日的Goodwood年度嘉年華會中，多個汽車品牌都展出了不同新車，其中Lexus在嘉年華會中就公布了全新的LC Convertible將會進入量產……

詳細睇：https://bit.ly/2LjxppE



【Audiofly 高音人聲細節盡現】

雖然真無線耳機愈來愈流行，但如你對高音人聲細節有要求的話，還是傳統有線耳機音色較突出，好像澳洲Audiofly推出的入耳式耳機AF180 Mk2，它是人氣型號AF180的後繼版，雖然外形大同小異，但技術及用料卻經全面改善……

詳細睇：https://bit.ly/2YRtjrL



【Jaguar E-Pace S P200 剛柔並重】

去年抵港的 Jaguar全新Compact SUV「E-Pace」，當時輸港的均為S P250版。今個夏天，S P200版終於也來到香港喇！

詳細睇：https://bit.ly/2LVJmRX



【平治A45 S 力量十足】

平治旗下的A-Class推出了一段日子，近日廠方為車系推出最強型號A45 S，全由AMG操刀下外形加配了非常惡辣重型跑化配件，重點在所的動力部分，是一台經由AMG調校的2公升直四渦輪增壓引擎……

詳細睇：https://bit.ly/2XZATUT



【MINI電動新勢力】

電動車市場將增添新成員，MINI Cooper SE電動車正式登場，外形上可見採用密封式鬼面罩，車尾燈組配上英國米字旗，車廂方面，配上5.5吋黑底色數碼化儀錶板，顯示車速、電池容量及煞車動力回收。

詳細睇：https://bit.ly/2Y65m2T



【Bentley Continental GT Convertible 輕鬆駕馭】

在賓利（Bentley）品牌誕生百年之際，推出全新第三代Continental GT Convertible， 豐富了賓利開篷車型陣容，最近賓利香港─錦龍更將此豪華開篷GT引進香港。

詳細睇：https://bit.ly/2JP1SJ3



【Logitech G電競滑鼠 一門三傑】

唔少遊戲都講求準繩度與速度，滑鼠表現是關鍵因素之一。Logitech G早前於於美國E3推出的三款遊戲滑鼠，近日齊齊抵港，包括G403 HERO、G703 LIGHTSPEED以及G903 LIGHTSPEED。三款都採用招牌的HERO 16K光學感應器，靈敏度達16,000dpi，操作更精準之餘，同時支援LIGHTSYNC RGB技術，可設定滑鼠背光效果。

詳細睇：https://bit.ly/2XQJsRN



【SIM2 NERO 4S 投影400吋4K靚畫】

如想安坐家中都感受到媲美戲院的震撼靚畫面，SIM2新推出的4K HDR投影機NERO 4S UHD HDR會是你杯茶，內置德州儀器的單塊0.67吋DMD晶片，能投影出極為細緻自然的4K（3,840×2,160）影像，同時更支援HDR，有效加強影像的亮度、層次感及色彩細緻度，就算播放畫面偏暗的影片，暗位仍保持深黑實淨，配合廠方開發的純玻璃鏡頭，提供更為細緻的影像分析力，而且廠方在部分光學部件上塗上特殊塗層，更令色彩更深更實，將畫質原色完全表現出來。

詳細睇：https://bit.ly/30GVUk9



【Mykronoz ZeSport2 定位做運動】

想提升戶外運動成效，最好當然記錄運動距離及心率數據。瑞士品牌Mykronoz剛推出智能手錶ZeSport2，走運動路線，錶殼設計型格，配上22mm運動錶帶。

詳細睇：https://bit.ly/2M7JgXk