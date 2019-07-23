【深夜字聊】難以抬頭　要與自娛「斷捨離」

Q：我18歲，男性，近五個月出現了一些勃起困難症狀，會不會是因為平時自娛的關係呢？自慰已經有5、6年了，每天一次。而勃起困難症狀已經出現了5、6個月，沒有晨勃，也因為出現症狀而不停自慰。這樣結果每當進行性愛時都難以勃起，我現在不知道是心理問題，還是因為自慰過頻？請給我一些建議去改善身體狀況，謝謝！

豪豪



A：閣下之症狀其實相當明顯是由自慰過頻引發，理由包括：(1)難勃困擾不但發生於伴侶性愛，而是閣下於每天自慰時也需親手去令陰莖充血，意味它是在逼迫下，手動式的被強制勃起。(2)，只有在性功能危機達致災難級警號時，晨勃才會完全停止的。這兩個症狀已明確反映閣下是生理問題而導致勃起困難，相對而言較少跟心理因素(如性愛緊張、缺乏性自信)相關。



年輕人處於血氣方剛的生理階段，性慾望往往高於性功能的總體承受力，換言之較容易陷進「眼闊肚窄」的情境裏，從四方八面而來的性挑逗，如伴侶親密、情色材料等，均會帶來性刺激和性衝動，使年輕男性忍俊不禁，而最便捷的洩慾途徑自然就是自慰。



可是，男性的總體性承受力卻是有限度的。若提存方面傾向不平衡，密集地把精力過度花費，即射精過多，身體便會自行啟動保護機制，不讓陰莖勃起和停止晨勃，一方面作系統維護，另方面提醒男性必須暫時自律，甚至進行禁慾，使身體有充分時間去修復。



當男性初步入成年階段，率先要學會的便是在性事上要取得平衡，自慰密度要適中，如已經展開伴侶性生活，有時候更要懂得取捨之道，性愛與自慰不可兼得。事不宜遲，閣下需要立即停止自慰，決心來個為期數星期的自慰「斷捨離」，直至晨勃回復正常、陰莖能自然充血勃起，方考慮再容許個人自慰，而且必須愛惜性機能，懂得節制，大幅減少自慰次數，以避免再陷入性機能經常「當機」之惡性循環中。



李偉儀