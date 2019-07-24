保障性命財產的無名英雄　保安從業員值得尊重讚揚

提到「保安」，大家必然即時聯想到在住處「朝見口，晚見面」的保安從業員及物業管理員，其實保安從業員的工作還涉及其他經常為人所忽略的範疇，他們每天不辭勞苦地默默付出，為的就是保障公眾的性命及財產，當中不少前線崗位更要面對不同的挑戰，每當遇上突發事故時，都需要臨危不亂發揮應變能力，值得我們尊重和予以讚賞。

有人或覺得保安員及物業管理員是一份優差，甚至以為他們「行行企企」就過一天，其實每位保安從業員每天當值出勤，時刻都要面對一定風險，同時蒙受著非比尋常的心理壓力，這些無形的付出，又豈是一般市民能輕易察覺？



時刻保持警覺 維持高水平身心理質素

以保安押運為例，他們的使命就是確保客戶每日收取的現金收入，透過一條龍的服務，讓客戶毋須親自到銀行入帳，大大節省時間，減少現金損失及因中途意外之風險。這項任務看似尋常，但只要細心想一想，便能明白其實在香港這個工商貿易頻繁的國際大都會，社會得以每天正常運作，保安押運是否功不可沒？

除此之外，有時遇上押運貴重物品（例如大量黃金、珍貴收藏）的情況，一方面體力消耗相當大，另一方面更容易成為劫匪目標，故出勤時危險性亦較高，押運團隊需要在整個押運過程中，時刻提高警覺，一方面需要兼顧法例規限，另方面亦要顧及公眾安全﹐實在是一項責任非比艱巨的重大任務，而押運團隊所背負的沉重心理壓力亦可想而知！另外，每當遇上突發事情，如交通意外、颱風、紅雨或黑雨警告，以至最近之遊行示威等，亦要即時採取應變，確保運送不會延誤。



24小時無間斷輪班 佳節假期照樣當值

至於專業保安員及物業管理的工作，每天默默守護住客安全所付出的精神和努力，還有背後的辛酸更是鮮為人知！不少人都沒有留意，保安及物業管理是一項每天24小時無間斷的任務，在編製上保安員一般工時亦比其他工種為長，動輒需要每天工作12小時，加上全年365日也要堅守崗位，所以很多時在普天同慶的假期及節慶日子，他們亦要捨棄家人，堅守工作崗位，這些犧牲難道不值得我們尊敬和讚賞麼？

隨著時代進步，近年保安及物業管理亦引入更多先進的電腦系統及閉路電視監控科技，故保安員及物業管理員亦要熟悉操作電腦，以及具備良好的兩文三語能力，更細緻的還有警鐘處理、鎖匙托管服務等，全部都交由專業保安員及物業管理員妥善跟進。有些特別活動，例如公司股東大會、記者招待會等，大家更會見到保安員穿上西裝出動，為的就是要在執勤之餘，同時保持客戶形象。

由此可見，現今的保安員及物業管理員不論在技能、訓練及應變能力等，均已比昔日大大提升。即使工作崗位遇到突發事件，例如過去兩年夏天，超強颱風天鴿和山竹相繼來襲香港，相信大家仍然記憶猶新，絕大部分的保安員及物業管理員在公共交通完全暫停期間，仍然用盡方法返回崗位工作及候命，並且冒著狂風暴雨，第一時間不辭勞苦地協助各項應急措施，包括清理渠口、堆放沙包等，默默傾盡精神和努力，實在功不可沒。



爭分奪秒安裝電子保安系統

隨著各種電子保安系統的普及，迅速及有效率的安裝及維修服務亦應運而生，電子保安技術員遂成為了保安行業中另一個專門的領域。電子保安技術員主要負責安裝及維修客戶的保安系統，亦要提供一些專業意見，杜絕保安盲點，確保客戶的地方全天候安全。

不難想像，他們在工作上遇到的最大挑戰，就是工作時間不穩定，因很多時候，為了不妨礙客戶的日常出入，大部分安裝及維修均需安排在非辦公時間進行，有時更要應對不同客戶的特別要求。工作期間往往亦需要面對一定危險性及體力消耗，例如身處戶外或高位安裝、遇上日曬雨淋或各種天氣，無論現場環境如何惡劣，也要確保能夠完成任務。有時候，一些涉及重要活動的保安安排，由於場地關係，往往只有極短時間可進行保安系統安裝，技術員的工作更需要爭分奪秒，壓力之大可想而知。

電子保安技術員一向秉持職業操守，客戶資料絕對保密，同時亦要時常更新知識、自我增值，例如定期接受專業培訓，了解保安系統的嶄新發展趨勢及技術，屬於技術含量高的專門行業。



專業服務值得尊重及讚賞

保安工作與我們日常生活的各方面安全保障息息相關，值得我們給予尊重和讚賞。如果我們平日都以合作、包容和諒解的態度，協助保安從業員一同解決難題，相信他們的工作必然更有效率，令保安服務更上一層樓！