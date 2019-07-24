德國露迪斯海姆　坐纜車遊葡萄園

喜歡品酒的朋友，應該有聽過萊茵河畔露迪斯海姆（Rüdesheim am Rhein）的大名——該市鎮面積不大（約為51平方公里，人口約10,000人），一大特色係擁有被葡萄園包圍的歷史悠久街道，有「萊茵河珍珠」的暱稱。作為遊覽該城的指定動作，是乘坐位於城鎮近河邊位置、有135年歷史的Seilbahn纜車，每架纜車可載兩人，車廂左右兩邊均無遮無擋，你可欣賞到一大片翠綠非常的葡萄園，及被萊茵河包圍的露迪斯海姆景色，十分宜人。話說這裏主要生產名為雷司令（Riesling）的葡萄，該種葡萄可製作出高質白酒，而於纜車站落Order的話，更可在車廂內享用當地名產白酒，讓你邊賞景邊品嘗，梳乎到暈！



纜車約10分鐘車程便會到達山頂位置，除了設有瞭望台外，這裏還有該城鎮地標下瓦爾德紀念碑（Niederwalddenkmal），於1883年建成的它，是為了紀念普法戰爭後，德意志帝國建立而興建。紀念碑的最頂端有10米高的日耳曼妮婭女神，她左手握劍，右手高舉帝國皇冠，頭上戴着象徵勝利和光榮的橡葉花冠，面向河谷守護這片土地，威武神態叫人忍唔住要打卡留念呢。



Seilbahn Rüdesheim

地址：Oberstrasse 37, 65385 Rudesheim am Rhein

營業時間：9:30am~7:00pm（按月分或有所不同）

收費：單程€5.5（約HK$48）、來回€8（約HK$70）

網址：www.seilbahn-ruedesheim.de